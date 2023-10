Sgb e sindacati di base, venerdì lo sciopero generale anche a Messina - Tempostretto

“Salari da fame, inflazione alle stelle, disoccupazione, precariato, povertà. E la guerra”

MESSINA – Venerdì a Messina a rischio anche autobus e raccolta rifiuti. E’ lo sciopero generale indetto in tutto il Paese da Sgb sindacato generale di Base insieme alle altre organizzazioni di base, Cub, Sicobas ed Adl Cobas. “In questa situazione in cui precariato e disoccupazione ma anche lavoro e salari sono ormai sinonimo di povertà – spiega Vincenzo Capomolla, delegato di Sgb – sembra impossibile dirlo ma questo è l’unico sciopero generale in questo Paese. Ma il quadro sindacale storico è ormai da decenni quello che è e tocca a noi farci carico. E lo facciamo”.

“Il record dello spopolamento della nostra provincia”

“Tra l’altro la nostra provincia, dati ufficiali, in questi anni – prosegue – ha il record di spopolamento e di ragazzi che vanno via in cerca di una chance. Ovviamente, chi può. Una tristezza ed un quadro insopportabile, ma sembra di ballare allegramente sul Titanic. Basta così. Salari da fame a cui si aggiunge un’inflazione tutta sulla pelle dei lavoratori. Negli ultimi 3 anni per l’Istat quasi il 20%, un’enormità ma al supermercato ed alla pompa di benzina l’impressione di tutti è che sia anche di più. Soluzione? La scala mobile, un meccanismo di difesa e di adeguamento automatico dei salari all’inflazione. Invece come sempre abbiamo davanti rinnovi contrattuali sottoscritti dalle solite organizzazioni con le solite elemosine… Ed ancora – conclude Capomolla – l’esplosione di disoccupazione, contratti vergognosi, lavoro nero e precariato, anche nel pubblico impiego, condizioni di lavoro così precarie che si moltiplicano le morti sul lavoro. Non chiamiamoli incidenti. Ed ancora, scuola e sanità sono ormai sempre più privatizzate e roba per chi può. E la guerra, i soldi che per le armi ci sono ma per il resto no. Non in nostro nome. Ed in finanziaria i soldi per un ponte senza senso, ma per il resto mai”.