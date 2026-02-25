 Shorinji Kempo, Messina ha ospitato le finali di Randori

Simone Milioti

mercoledì 25 Febbraio 2026 - 09:17

Al PalaMontepiselli assegnati i titoli delle finali interregionali nel combattimento libero di 24 categorie

MESSINA – Nella mattinata di domenica mattina del 22 febbraio, si sono svolte le finali interregionali di Randori (combattimento libero) dello Shorinji Kempo, presso la palestra di Montepiselli. L’evento è stato organizzato dalla Federazione Italiana Shorinji Kempo tramite il Comitato Interregionale Sud Italia, con il patrocinio dell’Ente di Promozione Sportiva Aics sezione di Messina.

La gara si è svolta su quattro Tatami dove si sono sfidati, ad eliminazione diretta, oltre 130 Kenshi, suddivisi per grado ed età. 24 le categorie formate da praticanti dai 5 ai 60 anni provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria, per un totale di 119 incontri, tra eliminatorie e finali. Il tutto diretto da qualificate terne arbitrali. Ha contribuito alla riuscita dell’evento, la collaborazione, il rispetto e l’amicizia che rappresentano lo stile unico dello Shorinji Kempo. La presenza del pubblico ha, inoltre, fatto da ottima cornice. 

Hanno preso parte alla gara undici società: Messina, Messina Nord, Messina Est, Messina Riviera Nord, Calispera, Tremestieri, Soprano, Duomo, Villa San Giovanni, Camaro e Reggio Calabria. Prossimo appuntamento con lo Shorinji Kempo ad aprile con le gare di Kumi-Embu (combattimento prestabilito).

Le medaglie della prova Shorinji Kempo di Messina

