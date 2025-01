“Sì alla 7a Municipalità ma il Decentramento è ancora un miraggio”

Lo dice il presidente della III, Alessandro Cacciotto

La delibera di giunta che prevede l’istituzione della 7^ Circoscrizione è al vaglio delle Municipalità per il parere obbligatorio ma non vincolante.

“Sono convinto, come credo sia unanime il pensiero, della bontà della 7^ Circoscrizione – dice il presidente della III, Alessandro Cacciotto -. Tutto ciò però non deve mettere in secondo piano un altro importante dato che interessa le Circoscrizioni, compresa l’ istituenda 7^, vale a dire il decentramento amministrativo che a tutt’ oggi resta purtroppo un lontano miraggio. Esiste infatti un regolamento sul decentramento amministrativo che sostanzialmente non viene attuato, pur riconoscendo che lo stesso è suscettibile di migliorie”.

Per tali ragioni le Circoscrizioni avevano dato in questi anni, soprattutto nel precedente, un loro contributo in termini di idee e proposte ma non si hanno più notizie.

“In particolare, rimanendo nell’ ambito della mia circoscrizione, la Terza, quest’ultima nelle proprie proposte aveva suggerito la creazione di un ufficio unico sul decentramento da istituire a Palazzo Zanca. Altro dato non confortante è che il bilancio preventivo attuale anche quest’ anno non prevede risorse economiche destinate alle Circoscrizioni. Mi sarei aspettato che l’istituzione di un nuovo organismo decentrato camminasse di pari passo con un bilancio di previsione che prevedesse risorse e con un nuovo regolamento sul decentramento che tenesse conto delle indicazioni delle Circoscrizioni”.

