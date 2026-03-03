“Sì al ponte” il 28 marzo a Messina, 30 associazioni e il centrodestra in piazza

Per i promotori della manifestazione si tratta di "un'opera strategica per il Mezzogiorno. A confermare la sua presenza il ministro Salvini

MESSINA – “Non solo la città e provincia di Messina, ma trenta tra associazioni, movimenti, comitati e sindacati delle regioni Sicilia e Calabria scenderanno in piazza Duomo sabato 28 marzo per ribadire l’importanza del Ponte dello Stretto come opera strategica per il Mezzogiorno e per il Paese”. L’aggiornamento sulla manifestazione “sì al ponte” in un comunicato stampa.

“Basta polemiche politiche e prese di posizione sterili: il Ponte, insieme al grande piano di rilancio ferroviario ed autostradale, è la grande occasione per cambiare volto al Sud – scrivono i promotori dell’iniziativa – È il simbolo concreto di un’Italia che unisce, cresce e offre ai giovani la costruzione del loro destino nella propria terra. I ponti uniscono le persone, le culture, le idee. Il Ponte, oltre a dare lavoro a migliaia di persone, sarà visione, mobilità, progresso, coesione nazionale. L’ora del Ponte è arrivata e non possiamo più tirarci indietro per questo chiediamo alla società e alla politica tutta, in modo trasversale e bipartisan di partecipare, per superare il divario infrastrutturale e restituire dignità e opportunità ai territori, collegando la Sicilia e la Calabria al resto d’Europa e dando un futuro ai nostri figli che ogni giorno abbandonano questa Terra per cercare lavoro altrove”.

Già nei giorni scorsi è arrivata l’adesione del vicepresidente del Consiglio e ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e quella dei segretari siciliani dei partiti del centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Democrazia Cristiana, Grande Sicilia-Mpa e Udc) che hanno sottolineato “come questo evento possa rappresentare un’occasione preziosa per rivendicare ancora una volta il diritto del Sud ad avere opere moderne e competitive”.

A promuovere l’appuntamento Rete Civica per le infrastrutture nel Mezzogiorno ME, Rete Civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno CT, Associazione Forza Villa – Città dello Stretto di Messina, Associazione Listretto Villa San Giovanni, Confartigianato Trasporti, Confcooperative Sicilia, Comitato autotrasportatori libera concorrenza Stretto di Messina, UGL Sicilia, UGL Calabria, CISAL Sicilia, CISAL Calabria, Unsic, Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori, Associazione sindacale FISMIC, MET – Movimento Equità Territoriale Sicilia, MET – Movimento Equità Territoriale Calabria, FAPI – Federazione Autonoma Piccole Imprese, Agri. Sa. T. – Agricoltura Salute Territorio PA, Associazione universitaria “Gioventù Nazionale”, Comitato Ponte Subito RC, Comitato Capo Peloro, Movimento “Si al Ponte sullo Stretto” RC, Associazione Dimensione Consumatori – area mobilità PA, CONFEURO Associazione Territoriale di Villa San Giovanni, Centro Studi Diodoro ME, Centro Studi ERRIPA Achille Grandi – Sezione Provinciale di Messina, Centro Internazionale Studi don Luigi Sturzo, Comitato Cittadinanza Attiva di Palmi e Comitato Ponte e Libertà.

