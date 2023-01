Si allaccia da abusivo alla rete elettrica pubblica: denunciato un 52enne - Tempostretto

L'intervento dei carabinieri nell'ambito di controlli a Santa Lucia sopra Contesse e Tremestieri

MESSINA – La città sommersa. Il popolo degli “abusivi”, tra reali necessità e tendenza a violare la legge. Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia Messina Sud hanno denunciato un cinquantaduenne per furto di energia elettrica. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si era allacciato in modo abusivo alla rete elettrica pubblica. Il tutto nell’ambito di una serie di controlli, con il supporto delle pattuglie del nucleo radiomobile del Comando provinciale, nei villaggi di Santa Lucia sopra Contesse e Tremestieri.

Per violazioni al codice della strada, sono stati sequestrati quattro veicoli e deferite sette persone, a vario titolo, per guida in stato di ebrezza e guida senza patente. Inoltre, dodici giovani sono stati segnalati alla prefettura di Messina quali assuntori di droghe. Sono stati infatti trovati in possesso di modiche quantità di marijuana e cocaina, detenute per uso personale. Altre due persone sono state deferite per porto d’armi e oggetti atti ad offendere perché trovate in possesso, senza giustificato motivo, di un taglierino e di un manganello in ferro.



