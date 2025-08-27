“Si chiama alienazione genitoriale e ogni giorno divide le famiglie”

La riflessione di un genitore su un fenomeno spesso invisibile. "A Messina servizi sociali sovraccarichi e manca una rete di supporto"

MESSINA – Dal cittadino A. L. T., un genitore, riceviamo e pubblichiamo.

Gentilissimo direttore, a Messina cresce un fenomeno che pochi vogliono vedere ma che segna profondamente il futuro dei nostri figli: l’alienazione genitoriale. Non è un termine astratto, ma una vera e propria forma di violenza psicologica che ogni giorno divide famiglie e spegne il sorriso dei bambini. Basta poco per avvelenare un rapporto: una telefonata negata, una gita scolastica decisa senza informare entrambi i genitori, una frase detta al momento giusto – “Papà non ci tiene abbastanza”, “Mamma non vuole venire a prenderti”.

“Una manipolazione che cresce nel cuore dei minori”

Questi semi di manipolazione crescono nel cuore dei minori, che finiscono per rifiutare un genitore non per scelta libera, ma per pressione emotiva. Le conseguenze sono gravi: nell’immediato si manifestano ansia, paura di sbagliare, difficoltà scolastiche e isolamento. Con il tempo, queste ferite diventano cicatrici profonde che possono trasformarsi in perdita di identità familiare, depressione e difficoltà a costruire relazioni sane. A complicare ulteriormente la situazione c’è un pregiudizio sociale diffuso: quando uno dei due genitori cerca di far valere il proprio ruolo, rischia spesso di essere percepito come una presenza secondaria. Ciò accade anche nei rapporti con figure centrali nella vita dei bambini, come la scuola o il pediatra, e finisce per rafforzare lo squilibrio già presente, indebolendo ulteriormente il legame con i figli.

“A Messina servizi sociali sovraccarichi e una rete di supporto insufficiente”

A Messina il problema è reso ancora più complesso da servizi sociali sovraccarichi e da una rete di supporto insufficiente. Le scuole, pur senza responsabilità dirette, si trovano spesso a fare da scenario a queste dinamiche, vedendo bambini che portano dentro di sé un disagio che difficilmente riesce a emergere. Di fronte a questa realtà, la città non può rimanere indifferente.

“Serve una mediazione familiare tempestiva e il sostegno di psicologi e neuropsichiatri infantili”

Occorre ripensare l’approccio, partendo da una mediazione familiare tempestiva nei casi di alta conflittualità, dall’ascolto qualificato dei minori con il supporto di psicologi e neuropsichiatri infantili, e da un maggiore equilibrio istituzionale che dia pari dignità a entrambi i genitori. È necessario che scuola, pediatra e servizi non percepiscano uno dei due come figura marginale, ma come parte integrante della crescita del bambino. Allo stesso tempo, nei casi più complessi, andrebbe prevista una supervisione neutrale delle decisioni che riguardano i minori, insieme a una formazione adeguata per insegnanti e operatori, affinché sappiano riconoscere i segnali dell’alienazione e attivare immediatamente percorsi di supporto.

Tante famiglie che vivono nella nostra città, ogni giorno, affrontano un fenomeno ancora troppo invisibile. Ignorare tutto questo significa voltare lo sguardo davanti a un’emergenza che compromette il presente e il futuro dei bambini. Proteggere i minori significa garantire loro il diritto di amare ed essere amati da entrambi i genitori, senza pressioni né condizionamenti. E ogni giorno perso in questa battaglia è una ferita che il tempo non sempre riesce a rimarginare.