Si chiude il sipario sulla sala “Fasola”, da luglio niente cinema

Di proprietà della Curia, è gestito da anni dalla multisala Apollo di Messina

MESSINA -Addio a un’altra sala a Messina. Nel mese di luglio cala il sipario sulla “Fasola”, gestita da anni dalla multisala “Apollo”. La sala in via San Filippo Bianchi è di proprietà della Curia, che avrebbe voluto un aumento notevole dell’affitto. In più, la struttura avrebbe bisogno di un intervento agli impianti. Il proprietario dell’Apollo, Fabrizio La Scala, dopo aver fatto una serie di valutazioni, ha scelto di non proseguire nella gestione.

“Una scelta necessaria ma fatta a malincuore”

Sottolinea Loredana Polizzi, da anni direttrice artistica di “Apollo Spazio Arte” e, con La Scala, “anima” della multisala: “Si tratta di attività, da quelle cinematografiche alle iniziative teatrali, in cui già nel mese di maggio il pubblico scarseggia. Da giugno a settembre la gente non va in sala e i soldi d’affitto sono dati a vuoto. Di fronte alla richiesta di un aumento notevole d’affitto, abbiamo a malincuore rinunciato. L’Apollo ha fatto questa scelta non facile ma necessaria. Tuttavia, non ha senso lasciare una struttura chiusa”.

“Viene meno un riferimento per la città”

Aggiunge Polizzi: “Viene meno un riferimento per la città. Un patrimonio culturale. Un luogo apprezzato da tanti messinesi. Per farne un cineteatro, ci vogliono tanti soldi da investire”.

Con questa chiusura, rimangono a Messina le multisale Apollo, Iris e The Screen Cinemas e, come sala unica, il Lux. Quest’ultimo gestito dal Cineforum Orione.