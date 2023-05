Si conclude il Cineclub dei piccoli al Lux, ingressi omaggio con Tempostretto - Tempostretto

Domenica 7 maggio ultimo appuntamento, 20 biglietti omaggio per bambini di età inferiore ai 10 anni

MESSINA – Domenica 7 maggio ultimo appuntamento con le proiezioni del Cineclub dei piccoli al Cinema Lux. Si chiude con “Versi perversi” da Roal Dahl, e ancora ingressi omaggio per i lettori di Tempostretto,

Accolta con calore ed entusiasmo da un numero sempre crescente di bambini, volge al termine la rassegna Il Cineclub dei Piccoli, organizzata dall’omonimo festival al Cinema Lux in collaborazione con la Cineteca di Bologna e la Libreria Ciofalo – Mondadori Bookstore Messina.

In vetrina ancora una volta i film prodotti dalla rinomata società inglese Magic Light Pictures, e stavolta la matrice letteraria è estremamente prestigiosa. Il nuovo appuntamento, previsto per domenica 7 maggio alle 16.30, prevede infatti la proiezione di “Versi Perversi”, film in due episodi tratto dall’omonimo libro di Roal Dahl, l’autore inglese dei famosissimi “La fabbrica di ciolccolato”, “Il GGG” e “Matilde”.

Anche per questa proiezione, il Cinema Lux e Tempostretto offrono 20 biglietti omaggio per bambini di età inferiore ai 10 anni. Per prenotare bisognerà inviare una mail a cineclubdeipiccoli@gmail.com indicando un nominativo e il numero dei posti da riservare. Il Cinema accetterà le prenotazioni fino al raggiungimento del numero di omaggi previsto.

VERSI PERVERSI

(Revolting Rhymes, GB/2016) di Jan Lachauer, Jakob Schuh (60′)

Co-regia: Bin-Han To. Soggetto: dall’omonimo libro di Roald Dahl illustrato da Quentin Blake (1982). Adattamento: Jakob Schuh, Jan Lachauer. Animazione: Magic Light Pictures Berlin, Triggerfish Animation Studios. Musiche: Ben Locket. Montaggio: Benjamin Quabeck. Produzione: Martin Pope, Michael Rose per Magic Light Pictures.

Tratti dall’omonimo libro di Roald Dahl illustrato da Quentin Blake, i due episodi di cui si compone Versi perversi presentano celebri personaggi delle fiabe tradizionali (Cappuccetto Rosso, Biancaneve e i sette nani, Jack e il fagiolo magico, Cenerentola e I tre porcellini) alle prese con colpi di scena inaspettati, che ribaltano le loro storie per crearne di nuove. Biancaneve riuscirà ad essere più furba della sua matrigna? La casa di mattoni sarà abbastanza resistente per proteggere i porcellini? Jack riuscirà a trovare il suo tesoro? Chi sposerà Cenerentola? Nulla di strano quindi se a narrare le vicende “realmente accadute” sia l’acerrimo nemico di Cappuccetto, un lupo dalla voce profonda e cavernosa (presa in prestito da Dominic West). La Magic Light Pictures, che ha realizzato gli adattamenti di celebri libri illustrati per bambini tra cui Il Gruffalò, Gruffalò e la sua piccolina, La strega Rossella, Bastoncino, Zog e Il topo brigante (tutti distribuiti in sala e in Dvd dalla Cineteca di Bologna), con Versi perversi propone un altro piccolo capolavoro animato rivolto a un pubblico di bambini dai sei anni di età in su, nominato agli Oscar 2018 come miglior film d’animazione.

La rassegna Cineclub dei Piccoli è nata dalla collaborazione tra l’omonimo festival cinematografico e la sala del centro cittadino gestita dal Cineforum Orione. L’iniziativa, che ha avuto inizio nel mese di gennaio, si è posta l’obiettivo di proporre una programmazione cinematografica stabile per l’infanzia, con contenuti che potessero unire l’aspetto dell’intrattenimento a quello formativo e con accesso ad un costo contenuto. Le proiezioni si sono svolte nel fine settimana con biglietto unico per tutti 5 euro.

Avvicinare i bambini alla fruizione dei film in sala cinematografica, veicolare la visione su grande schermo, proporre narrazioni di grande impatto spettacolare ma anche di alto valore formativo, dare valore soprattutto alle produzioni europee di cinema di animazione sono i principi su cui si fonda la proposta fortemente voluta da Francesco Torre, direttore del Cineclub dei Piccoli e responsabile della programmazione del Cinema Lux.

