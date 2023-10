Si è concluso Fundraising to Say, ideato dalla messinese Letizia Bucalo Vita - Tempostretto

A Roma il forum dei professionisti del dono. evento ASSI ideato dalla messinese Letizia Bucalo Vita.



Si è conclusa la quattro giorni di Fundraising to Say. Il Forum dei Professionisti del Dono promosso da ASSIF (Associazione Italiana Fundraiser) che ha portato alla Città dell’Altra Economia di Roma i professionisti della raccolta fondi e della comunicazione che lavorano nel terzo settore.

Dopo la 1^ edizione, tenutasi a Giardini Naxos nel settembre 2022, Fundraising to Say per il secondo anno consecutivo ha saputo innescare relazioni virtuose e generare incontri realmente proficui, in modo trasversale tra tutti i diversi stakeholder del non profit.

La seconda edizione



A ideare e coordinare l’evento è stata la messinese Letizia Bucalo Vita, che in ASSIf è vicepresidente: «La creatività di FTS genera cambiamenti e suggerisce soluzioni. Un percorso iniziato a Giardini di Naxos nel settembre 2022, e che è proseguito con la seconda edizione a Roma presso Città dell’Altra Economia. Una grande sfida che ha messo in connessione tra loro centinaia di persone: un network innovativo e multidisciplinare in cui sono coinvolti comunicatori sociali, giornalisti, aziende, piccole e grandi ONP, Fondazioni, Centri Servizi Volontariato, organizzazioni di volontariato, storyteller, copywriter, art director, consulenti, dipendenti, volontari, artisti, agenzie di comunicazione, fornitori di servizi».

Professione foundraiser

“Da più di 20 anni i fundraiser italiani operano affinché finalmente vi sia il riconoscimento della professione più bella del mondo – chiarisce Andrea Romboli, Presidente dell’associazione italiana Fundraiser – Da più di 20 anni esiste ASSIF che ha voluto sempre più ‘farsi agorà’ per consentire non solo di incontrare colleghe e colleghi, ma anche tutti coloro che con professionalità diverse affiancano le organizzazioni non profit”

La casa del no profit



Questo appuntamento nazionale dal concept innovativo ha visto la partecipazione di 50 speaker che hanno toccato e condiviso temi differenti, ma tutti connessi tra loro: dal digital fundraising all’intelligenza artificiale applicata al non profit; dalle buone pratiche di raccolta fondi alle parole giuste da usare per comunicare in modo autentico le cause sociali; dall’alleanza tra istituzioni e terzo settore al rapporto tra profit e non profit; dalla misurazione dell’impatto sociale alle azioni per una reale sostenibilità. Tutto con l’obiettivo di costruire una cultura del dono che sappia incidere nei territori a favore delle comunità che li abitano.

L’Assif

Direttore Artistico degli eventi serali cornice di Fundraising To Say è un altro messinese, Alessandro Silipigni, che con il supporto dei colleghi del team di ASSIF (l’intero gruppo conta oltre 30 professionisti volontari, tra questi anche il giovane messinese Valerio Perugini) ha coinvolto ospiti speciali come Max Paiella, Radio 2 Il ruggito del coniglio, che ha regalato uno spettacolo ai partecipanti. E ancora la DJ, musicista e produttrice eclettica, Georgia Lee che è una delle artiste più interessanti della scena alternativa romana. Anche quest’ultima di origini messinesi.

Tra gli ospiti dell’evento anche l’arbitro di calcio Manuela Nicolosi che ha fatto parte delle prima terna femminile nella storia del calcio ad aver arbitrato una finale europea maschile, la Supercoppa tra Liverpool e Chelsea nel 2019.