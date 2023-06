Si è dimesso l'Ad del Taormina Lo Re: "Alla nuova Amministrazione il calcio non interessa" - Tempostretto

“Non ci sono le condizioni per poter programmare e pensare in maniera serena a un nuovo ciclo"

TAORMINA – Maurizio Lo Re ha rassegnato le dimissioni da amministratore delegato dell’Asd Città Taormina. “Non ci sono le condizioni per poter programmare e pensare in maniera serena a un nuovo ciclo – spiega Lo Re – la politica è ferma e anche la nuova Amministrazione comunale, nelle due settimane dal proprio insediamento, ha una volta di più confermato come il calcio a Taormina non interessi. Abbiamo un problema stadio che è conclamato e, per questo, abbiamo atteso la convocazione per un incontro con l’Assessore alle Politiche sportive Quattrocchi, ma vanamente. Desidero rivolgere un caloroso ringraziamento a Mario Castorina e Giovanni Maricchiolo, vere anime del calcio taorminese, per questi tre anni trascorsi insieme”.

In una nota diramata nel pomeriggio si legge che “L’Asd Città di Taormina accetta le dimissioni dell’Amministratore delegato Maurizio Lo Re, ritenendole un atto dovuto, non sussistendo le condizioni per andare avanti. Ringraziamo Maurizio Lo Re per l’impegno e la passione profusi: tre stagioni importanti sul piano dei risultati e dell’aggregazione sociale, nelle quali Taormina ha conquistato l’Eccellenza e raggiunto, quest’anno, la finale dei playoff regionali per la promozione in Serie D. Il miglior risultato della storia calcistica di Taormina”.