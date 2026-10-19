 Si è spento a soli 55 anni Tiziano Giunta, storico bassista messinese

Si è spento a soli 55 anni Tiziano Giunta, storico bassista messinese

Redazione

Si è spento a soli 55 anni Tiziano Giunta, storico bassista messinese

lunedì 19 Ottobre 2026 - 16:53

Comunità musicale in lutto per l'improvvisa perdita

MESSINA – Si è spento prematuramente e improvvisamente Tiziano Giunta, storico bassista messinese. Aveva 55 anni. La notizia è stata accolta con profondo dolore da tutta la comunità musicale messinese. Giunta è stato tra i fondatori di band molto note nella scena indipendente, come Wolframio, The Out Key Hole e Underzone.

Dalla fine degli anni ’80, per tre decenni, le sue quattro corde hanno impreziosito la scena musicale siciliana con stile, raffinatezza e maestria, lasciando un segno indelebile. “Il suo sorriso e la sua disponibilità mancheranno parecchio – dicono gli amici – ma la sua musica continuerà a far vibrare i cuori… per sempre”.

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