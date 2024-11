Si ribalta col trattore durante raccolta delle olive, 67enne ricoverato

L'incidente in un terreno a Torrenova, l'uomo trasferito in elisoccorso a Messina

Torrenova – E’ stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Papardo di Messina il 67enne rimasto coinvolto in un incidente avvenuto in campagna in contrada Cupane.

L’uomo era alla guida del trattore, impegnato nella raccolta delle olive, quando il mezzo si è ribaltato e lui è rimasto schiacciato sotto il mezzo.

All’arrivo del 118 il malcapitato era cosciente ma le serie ferite hanno convinto il personale sanitario ad avvisare l’elisoccorso, che ha trasportato il 67enne a Messina. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello per le verifiche del caso.