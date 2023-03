Si ricovera per coronografia, non torna più a casa. S'indaga sulla morte di 50enne a Messina - Tempostretto

Sette i medici del Policlinico indagati per il caso di Antonino Portoghese. Domani a Naso i funerali

MESSINA – E’ lutto nella comunità di Naso, il centro collinare nebroideo dove Antonino Portoghese, originario del trapanese, era ormai radicato e benvoluto da tutti. L’uomo si è recato al Policlinico di Messina il 18 febbraio scorso per essere sottoposto ad un esame di routine, una coronografia. Non è mai più tornato a casa. Sulla morte adesso indaga la Procura di Messina, che ha sequestrato la salma e ordinato l’esame medico legale. Sette i medici del Policlinico indagati.

L’obiettivo è capire cosa è accaduto tra il 18 febbraio, giorno dell’accesso al Policlinico di Messina, e il 26 febbraio successivo al Papardo, dove il titolare di un autonoleggio era stato trasferito d’urgenza lo stesso pomeriggio dell’arrivo all’ospedale universitario, ma dove non è stato possibile salvarlo. Qualcosa non ha funzionato proprio durante l’esame e Portoghese è andato in coma ed è stato trasferito al Papardo dove è rimasto 8 giorni in Terapia Intensiva, per poi spirare.

I familiari si sono affidati all’avvocato Carmelo Occhiuto che ha presentato un esposto per il malore accusato dal cinquantenne e il successivo decorso ospedaliero. Quando è stato chiaro che qualcosa era andato storto, la famiglia si è rivolta alla magistratura affatto convinta di quello che stava accadendo, ancor prima che Portoghese spirasse.

Il caso è affidato al sostituto procuratore Roberta La Speme che ha incarico un medico legale e un cardiologo di effettuare gli esami necessari a stabilire la causa della morte. L’autopsia è stata effettuata oggi e la salma è stata restituita alla famiglia per i funerali, che si svolgeranno domani a Naso.