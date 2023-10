Si sblocca la Peppino Cocuzza 1947 Basket Milazzo, ora gli Stingers - Tempostretto

Fa festa per la prima volta in campionato la Peppino Cocuzza 1947 Basket Milazzo. Superata la Dierre Reggio Calabria, prossimo turno trasferta contro gli altri reggini Stingers

MILAZZO – È finalmente arrivata la tanto attesa vittoria per la Peppino Cocuzza 1947 Basket Milazzo, che ha entusiasmato i suoi sostenitori con una bella prestazione ai danni della Dierre Reggio Calabria nello scorso turno per 87-79 nella terza giornata di campionato.

Nel prossimo turno i mamertini sfideranno un’altra reggina, ma stavolta saranno loro ad andare a Reggio Calabria, più precisamente sul parquet degli Stingers. Questi ultimi come la Peppino Cocuzza 1947 Basket Milazzo dopo tre giornate hanno vinto una sola partita e sono a quota 2 punti nella classifica di serie C Unica.

La vittoria contro la Dierre

La partita ha visto i reggini iniziare con grande determinazione, con Lavigne che si è messo in evidenza fin dall’inizio. Tuttavia, il confronto si è rapidamente trasformato in un’accesa battaglia dopo due contatti sfortunati che hanno visto Miculis come protagonista. D’altra parte, i locali hanno dovuto affrontare alcune difficoltà dovute ai falli commessi dall’ex Collier-Broms. Nonostante ciò, hanno potuto contare sull’esperienza di Simone Albana. Nel corso della partita, il trio Iannello, Conidi e Vukobrat ha scavato un solco significativo tra il secondo e il terzo quarto, portando il vantaggio a oltre quattordici punti. Il capitano Laganà e i suoi compagni hanno cercato la rimonta, riportandosi a meno tre punti con la palla in mano, ma ciò non è bastato e il finale è stato tutto a favore delle due società siciliane, che hanno brindato alla loro prima vittoria stagionale.

Coach Romeo: “Partita difficile ma superate le aspettative”

Coach Romeo ha commentato la prestazione della squadra dicendo: “È stata una partita straordinaria giocata con grande carattere e voglia di fare bene da parte della nostra squadra. Questo riflette ciò che abbiamo visto già nella giornata precedente. Durante la settimana, abbiamo preparato al meglio una partita che si prospettava difficile, ma siamo riusciti a superare le aspettative contro una squadra determinata a salire in classifica.” Il coach ha anche sottolineato i segnali positivi della crescita costante del gruppo, nonostante la squadra sia completamente rinnovata. Ha espresso fiducia nel futuro e ha affermato: “Mi aspetto solo e soltanto miglioramenti. In attesa del recupero dei giocatori infortunati, tra cui Federico Romeo, con una lussazione alla spalla destra, Lucio Cocuzza con problemi al ginocchio e Damiano Preci, che è stato costretto a saltare l’ultimo momento a causa di un brutto incidente stradale, ci prepariamo per il difficile confronto in programma sabato 28 ottobre in casa degli Stingers Reggio Calabria.”

