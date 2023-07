Si separano le strade di Akademia e Peppe Venuto. Venerdì l'open day - Tempostretto

L'Akademia Sant'Anna si prepara all'open day di venerdì 7 luglio al PalaRescifina. Annunciato Sergio Finanze quale nuovo responsabile del settore giovanile

MESSINA – Si separano dopo quattro anni le strade di Akademia Sant’Anna e Giuseppe Venuto. Una decisione presa di comune accordo tra le parti. Venuto è stato direttore sportivo del club messinesi sin dalla stagione 2019/2020 e c’è la sua firma nella promozione in Serie A2 recente e l’ancor più vicina cronologicamente salvezza. Nelle settimane dopo la chiusura della stagione, a quanto ci ha raccontato lo stesso Venuto, sembra siano venute un po’ meno le motivazioni di proseguire.

Non finiscono qui le novità in casa Akademia perché è tutto ormai pronto per l’open day di venerdì 7 luglio. Potranno prendervi parte le giovani atlete di età compresa tra i 10 e i 16 anni che avranno così l’opportunità di essere accolte ed allenarsi sotto la guida dell’head coach della prima squadra, Fabio Bonafede, e di tutto lo staff tecnico della Serie A2. Questi gli orari e le fasce interessate: dalle 16 alle 18 tutte le atlete dai 10 ai 13 anni, dalle 18 alle 20 tutte le atlete dai 14 ai 16 anni. Per partecipare è necessario prenotarsi inviando email con i dati del partecipante all’indirizzo ‘segreteria@akademiasantanna.it’.

Infine c’è da segnalare anche un nuovo arrivo all’interno dello staff di Akademia, si tratta di Sergio Finanze che sarà il nuovo responsabile del settore giovanile di Akademia Sant’Anna. Insegnante di educazione fisica, allenatore di pallavolo di 3° grado, ha dedicato la sua vita professionale allo sport ed allo sviluppo della pallavolo territoriale, supportandola, anzitutto, attraverso un’intensa attività svolta in ambito giovanile

Dopo quattro entusiasmanti stagioni si interrompe il percorso sportivo tra Akademia Sant’Anna e Peppe Venuto, Direttore Sportivo del club messinese a partire dalla stagione 2019/2020, quando Akademia militava nel campionato di Serie B2 e Venuto affrontava per la prima volta il ruolo di DS dopo oltre 20 anni da Tecnico.

Tanti i risultati importanti raggiunti insieme e le soddisfazioni ottenute, con due promozioni conquistate e lo storico traguardo della Seria A2, riportata in riva allo Stretto dopo oltre 20 anni, per arrivare sino all’entusiasmante salvezza ottenuta lo scorso maggio.

Le due parti, di comune accordo ed in piena sintonia, hanno stabilito di interrompere il rapporto di collaborazione. Da parte del club rimane immutata la stima di Akademia Sant’Anna nei confronti di Peppe Venuto, grande professionista e conoscitore del mondo del volley nazionale, che ha realizzato nel corso di questi anni un lavoro superlativo.

“Il nostro progetto di crescita, che comporta sempre più dedizione e tempo da dedicare, e gli impegni professionali di Peppe hanno reso complicato trovare il giusto equilibrio per applicarsi fino in fondo alla nostra causa – così Fabrizio Costantino, Presidente di Akademia – In questi anni abbiamo trovato in Peppe un professionista esemplare oltre che un grande amico, ed insieme a lui abbiamo costruito un bellissimo progetto sportivo, fatto di successi e di traguardi ambiziosi. A mio nome ed a nome di tutta Akademia Sant’Anna non posso che rivolgergli un enorme ringraziamento ed un grosso in bocca al lupo per il suo futuro, sottolineando che farà sempre parte della nostra famiglia e che le porte di Akademia saranno sempre aperte per lui”.

È Sergio Finanze il nuovo responsabile del settore giovanile di Akademia Sant’Anna. Insegnante di educazione fisica, allenatore di pallavolo di 3° grado, ha dedicato la sua vita professionale allo sport ed allo sviluppo della pallavolo territoriale, supportandola, anzitutto, attraverso un’intensa attività svolta in ambito giovanile. Diplomatosi all’ISEF di Palermo, ha iniziato a svolgere il ruolo di allenatore negli anni ’80, prima come assistente di Simov in serie C, poi come head coach nella Folgore Pace in serie D. Nel 1988 inizia la sua collaborazione con la società dell’Unrra Casas Messina, club con il quale, da secondo allenatore di Falcone, vive gli anni delle promozioni dalla serie C fino alla A2. Nell’ annata ‘92/’93 diventa il primo allenatore della Zanclon Messina in serie D, storico club messinese dove trascorre due stagioni, prima di tornare alla Folgore Pace. Dal 1995 al 2000 ricopre l’incarico di tecnico del settore giovanile alla Pallavolo Messina e nei successivi sei anni si divide tra CUS Messina ed ancora Pallavolo Messina. Nell’Azzurra, nel Domenico Savio e, infine sino all’ultima stagione nel Team Volley, ancora tanto tempo dedicato alla crescita dei giovani, ad ulteriore conferma della prioritaria vocazione del Prof. Finanze.

Da allenatore tante le promozioni ottenute: una in serie C con la Folgore Pace, due con la Unrra Casas Messina, in serie B e una in A2, una in serie C con la Zanclon, una in D con il Cus. Ha conquistato il titolo regionale Under 14 con la Pallavolo Messina nel ’99, mentre ha condotto il Savio (Under 16 nel 2007) e la Pallavolo Messina (Under 17 nel 2015) alla disputa delle finali regionali di categoria. Per lui anche un piazzamento al 7° posto ai Campionati Nazionali Studenteschi del 2018/2019 con l’I.C. “Mazzini” di Messina. Ha, inoltre, conseguito due Master come Direttore di Scuola Pallavolo, con il prof. Pittera e con il prof. Paolini.

“Inizio questo nuovo percorso spinto da forti motivazioni – Queste le prime dichiarazioni del neoresponsabile del settore giovanile di Akademia – ho lavorato sempre con i giovani negli ultimi tredici anni ed è il settore che mi piace di più. I giovani hanno entusiasmo, voglia di imparare e, soprattutto, quella passione che stimola anche chi li accompagna nel loro cammino. Il progetto di Akademia mi ha convinto da subito. Una squadra in serie A non può non avere settore giovanile; mancava ed è, quindi, questa la strada giusta: investire nella formazione delle giovani leve pallavolistiche. L’obiettivo è proprio quello di giungere a garantire la crescita di atlete del territorio che, magari, nel prossimo futuro possano entrare nel circuito della prima squadra, cosi come questo progetto comporterebbe certamente anche una ricaduta più ampia nel coinvolgimento di appassionati, famiglie e, di conseguenza, di tifosi”.

Intanto fervono i preparativi in vista del primo Open Day di Akademia Sant’Anna dedicato al settore giovanile, che si terrà Venerdì 7 luglio 2023, presso il “Pala San Filippo” di Messina. Potranno prendervi parte le giovani atlete di età compresa tra i 10 e i 16 anni che avranno così l’opportunità di essere accolte ed allenarsi sotto la guida dell’head coach della prima squadra, Fabio Bonafede, e di tutto lo staff tecnico della Serie A2.

Non solo la prossima stagione di serie A2, dunque, nei pensieri della società, che ha deciso di programmare questo nuovo ed importante percorso alle promesse della pallavolo giovanile, con l’obiettivo di rinsaldare le sinergie con il territorio e di costruire, passo dopo passo, il naturale serbatoio della prima squadra: un’occasione per entrare a far parte del progetto Akademia e di rappresentarne i colori nei campionati giovanili.

