Si svolgeranno a Gerace le celebrazioni del 172° anniversario della Polizia di Stato

Si svolgeranno anche attività informative, contro la prevenzione alle truffe ai soggetti vulnerabili e contro la violenza di genere

GERACE – Il prossimo 10 aprile, il Comune di Gerace, nominato tra i borghi più belli d’Italia, farà da cornice alle celebrazioni del 172° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Già dalla mattina del 9 aprile e fino al giorno seguente, lungo le vie del borgo, più precisamente tra la Basilica Cattedrale e Piazza delle Tre Chiese, in considerazione della presenza dell’intera cittadinanza e di un folto numero di studenti della fascia ionica, saranno allestiti degli stand, con attrezzature e mezzi di reparto delle Specialità della Polizia di Stato: Stradale, Reparto Volo, Reparto Mobile, Centro Operativo di Sicurezza Cibernetica, Ferroviaria e Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Calabria di Reggio Calabria. Contestualmente, sarà svolta un’attività informativa, rivolta con particolare attenzione, alla prevenzione alle truffe ai soggetti vulnerabili e contro la violenza di genere. Nell’ottica della prossimità sarà, altresì, svolta un’attività informativa diretta alle nuove generazioni, per rispondere ad eventuali loro curiosità, anche riguardo alle procedure per l’ingresso nella famiglia della Polizia di Stato. Saranno anche presenti i poliziotti della Squadra a Cavallo, provenienti dalla Questura di Palermo, i poliziotti della Squadra Cinofili,

accompagnati da Lisa, la cagnolina adottata dalla Questura di Reggio Calabria presso il canile municipale, e l’Associazione “Donatori Nati” della Polizia di Stato. Nella mattinata del 10 aprile, dopo la deposizione della corona ai Caduti della Polizia di Stato, che si svolgerà presso il Commissariato di Siderno, avranno luogo le celebrazioni del 172° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, che si svolgeranno presso la chiesa di San Francesco d’Assisi di Gerace, a partire dalle ore 10.30.

Nel corso della cerimonia, alla quale presenzieranno numerose autorità civili, militari e religiose,

saranno premiati le donne e gli uomini della Polizia di Stato che si sono distinti nello svolgimento

del servizio in particolari circostanze, nell’ambito di attività di polizia giudiziaria e di soccorso

pubblico. Le celebrazioni saranno arricchite dalle note dei docenti di strumenti musicali e del coro

degli studenti dell’Istituto comprensivo Cinque Martiri di Gerace.