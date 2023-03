Si ustiona con l'olio bollente mentre frigge le crespelle: 18enne in prognosi riservata - Tempostretto

Il drammatico incidente a Roccalumera. Il ragazzo trasferito al Centro grandi ustioni di Catania non è in pericolo di vita

ROCCALUMERA – Si trova ricoverato in prognosi riservata al Centro grandi ustioni dell’Ospedale Cannizzaro di Catania (ma non sarebbe in pericolo di vita) il giovane di 18 anni rimasto gravemente ustionato in seguito ad un drammatico incidente domestico verificatosi ieri in una abitazione della centrale via Umberto I. Il ragazzo, all’ora di pranzo, era ai fornelli dove insieme al resto della famiglia stava preparando le crespelle. Mentre friggeva, d’improvviso è accaduto l’imprevedibile ed è stato investito dall’olio bollente rimanendo ustionato sul 45% del corpo. Immediati i soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco ed i sanitari del 118 che, considerate le gravi condizioni del giovane, ne hanno disposto il trasferimento al Centro grandi ustioni di Catania, avvenuto con l’elisoccorso.