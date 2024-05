“Siamo tutti espropriandi”, assemblea di Noponte Capo Peloro

Secondo incontro sabato a Torre Faro: "La mobilitazione contro il ponte sullo Stretto continua"

MESSINA – Opposizione al ponte sullo Stretto. Lo slogan è ormai conosciuto: “Lo Stretto non si tocca”. Dopo il confronto del 16 marzo, il comitato Noponte Capo Peloro ha convocato per sabato 4 maggio, alle ore 17, all’Horcynus Orca a Torre Faro, la seconda assemblea “Siamo tutti espropriandi” con l’obiettivo di aggiornare “sia coloro che subiranno da nord a sud in prima persona gli espropri/servitù e sia a coloro che verranno “espropriati” della loro città”. Un aggiornamento pure su “quanto si è fatto, si sta facendo e s’intende fare per bloccare il progetto del ponte sullo Stretto e resistere agli espropri/servitù”.

E ancora si legge in una nota: “L’assemblea sarà l’occasione per fare il punto della situazione sulle procedure in corso, per smentire le numerose fake news e denunciare pubblicamente i tentativi di denigrare coloro che si oppongono al ponte. Si intende illustrare le osservazioni delle associazioni ambientaliste e dei comitati contro il progetto del ponte, presentare le azioni legali individuali e collettive già fatte o in preparazione, visionare le tavole del progetto che evidenziano gli edifici a rischio a causa dei lavori del previsto tunnel ferroviario che passa sotto la città. Verranno infine raccolte le adesioni per le nuove iniziative legali e di lotta che verranno organizzate nel mese di maggio”.

