Siccità a Messina, come cambia la distribuzione dal 5 agosto. “Chi ha l’acqua h24 darà una mano”

Ecco il piano operativo per il mese di agosto varato per fronteggiare l'emergenza acqua a Messina. Gli orari di distribuzione zona per zona

MESSINA – Siccità e crisi idrica. “Abbiamo studiato la situazione a partire dalle domande degli utenti. Zona A e zona B sono state divise e da lunedì 5 agosto partirà la redistribuzione controllata”. Lo annuncia Federico Basile al Centro operativo comunale, presentando il piano operativo varato per fronteggiare l’emergenza siccità. Il piano regola gli interventi di Amam e quelli aggiuntivi della protezione civile per il mese di agosto.

“Lunedì una zona riceverà una erogazione costante dalle 5 alle 11. E quel giorno le autobotti, nei prossimi giorni diventeranno 14, saranno dedicate alla zona non fornita ma che avrà anche l’acqua di riserva del giorno prima”, spiega Basile, che ha aggiunto: “Continuo a raccomandare un uso parsimonioso dell’acqua. Ne abbiamo il 30 per cento in meno e la situazione può pure peggiorare. Noi stiamo lavorando per alleviare i disagi ma bisogna essere responsabili”. E, da parte sua, il direttore generale del Comune Salvo Puccio precisa: “Ricordiamo che ci troviamo di fronte a una crisi idrica senza precedenti”.

Con Basile e Puccio, gli assessori Massimiliano Minutoli e Francesco Caminiti, la presidente dell’Amam Loredana Bonasera e i componenti del Cda della partecipata, nella sede del Coc, Centro operativo comunale.

Le zone servite dalla linea A, contraddistinta in giallo nella cartina elaborata dal Comune, comprendono:

Viale Principe Umberto nel tratto compreso tra Via Tommaso Cannizzaro e Viale Boccetta e vie limitrofe;

Via Consolare Pompea (dalla rotonda P.za Temistocle Martines) fino alla Fontana di Paradiso e vie limitrofe.

Viale Regina Margherita dall’incrocio con Viale Boccetta all’incrocio con Via Palermo e vie limitrofe;

Viale Regina Elena da Via Palermo al Viale Annunziata e vie limitrofe;

Viale Annunziata (dall’incrocio con Viale Regina Elena) fino alla Rotonda (Piazza Temistocle Martines) e vie

limitrofe-

Le zone servite dalla linea B sono invece indicate dal colore blu della cartina:

Via Noviziato Casazza dal n. civico 99A fino all’incrocio con Viale Italia e vie limitrofe;

Viale Italia tratto compreso tra Bar Noviziato fino all’incrocio con la Tommaso Cannizzaro e vie limitrofe;

Via Pietro Castelli tratto compreso tra Orto Botanico fino alla Chiesa Madonna delle Gravidelle e vie limitrofe;

Via Tommaso Cannizzaro tratto compreso tra Via Pietro Castelli e Via XXIV Maggio e vie limitrofe;

Via XXIV Maggio tratto compreso tra l’incrocio con la T. Cannizzaro e Piazza Crisafulli e vie limitrofe.

Le zone oggi servite dall’acqua 24 ore su 24 contribuiranno attraverso una riduzione delle loro risorse. Per lo più a giorni alterni, qui l’acqua verrà staccata per alcune ore, secondo la tabella sotto.

