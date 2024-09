Siccità a Messina. Da 1300 a 1000 litri al secondo, ne servirebbero almeno 1600

E solo dal 2026, a conclusione dei lavori in corso sulla rete idrica. Nel 2024 e 2025 servirebbero 2100 litri al secondo, che non ci sono

Secondo il piano d’ambito dell’Ati idrico, il fabbisogno del Comune di Messina si attesta a 980 litri al secondo per una media annuale. A giugno 2024 l’Amam comunica una portata di 1010 litri al secondo, quindi secondo il Dipartimento regionale Acque e Rifiuti “non risulta una carenza idrica in danno al Comune di Messina”.

In sintesi: servono 980 litri al secondo, ce ne sono 1010, non c’è emergenza idrica. Un sillogismo apparentemente perfetto che invece somiglia più a un entimema perché manca di una premessa: dei 1010 litri alla fonte ne arrivano a destinazione meno della metà a causa delle perdite in rete del 53 %.

Le perdite sulla rete idrica

Ne abbiamo parlato più volte (qui nel dettaglio): rispetto a una media nazionale del 42 %, in Sicilia le perdite sono al 51,6 %, a Messina al 53. Nello scorso aprile sono iniziati i lavori di rifacimento della rete idrica, che dovrebbero ridurre le perdite al 38 % entro il 31 marzo 2026.

Cosa vuol dire? Che oggi, per avere l’acqua h 24 al rubinetto a Messina, per far arrivare 980 litri di acqua al secondo ne servirebbero 2100.

La siccità del 2024

“Quest’estate – ha detto ieri al nostro giornale il sindaco Federico Basile – Messina ha potuto contare su pozzi e sorgenti per circa 1010 litri/secondo contro i 1300 litri/secondo dell’estate del 2023. Un decremento certificato e dimostrabile in ogni sede”.

Ecco perché si soffre la crisi idrica. L’acqua h 24 non c’è mai stata perché anche negli scorsi anni arrivavano 1300 litri di acqua al secondo, a fronte dei 2100 necessari. E l’emergenza si è acuita quest’anno perché la disponibilità è diminuita fino a 1000, cioè meno della metà del necessario.

1000 litri al secondo, considerate le perdite del 53 %, equivale a circa 470 litri al secondo. Anzi anche qualcosa meno, considerata anche l’acqua non conturata, cioè non rilevata dalla lettura dei contatori.

Nuovi pozzi e… le piogge

Soluzioni? L’unica è quella di trovare nuova acqua, quindi nuovi pozzi. Già immessi in rete quelli di Briga e Mili, per un totale di circa 30 litri al secondo, Amam e Comune di Messina puntano a trovarne altri. A fine lavori sulla rete idrica, e quindi ridotte le perdite dal 53 al 38 %, il fabbisogno diminuirà da 2100 a 1600 litri al secondo. Ma al momento sono obiettivi lontani e la speranza più immediata è riposta nella stagione delle piogge.

