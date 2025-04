“La Sicilia affoga e si pensa ad aumentare gli stipendi dei dirigenti delle partecipate”

Antonio De Luca, capogruppo dei 5 Stelle all'Ars, lancia l'allarme: "È vergognoso. Ci opporremo in tutti i modi”

“Uno dei testi più aberranti che a memoria ricordo sia mai approdato in questa aula. Ci opporremo in tutti i modi, contestando comma per comma e ricorrendo anche al voto segreto”.

Lo ha affermato il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, commentando il disegno di legge in trattazione a Sala d’Ercole che prevede l’aumento degli stipendi dei dirigenti delle società partecipate dalla Regione.

“In un momento in cui – ha detto De Luca – i siciliani sono alle prese con il caro bollette, con la sanità che annaspa e ci accingiamo ad affrontare una siccità forse ancora più grave di quella dell’anno scorso, dare priorità a questo disegno di legge non solo è assurdo, è vergognoso. E lo è ancora di più se si pensa che si sta cercando di aumentare gli emolumenti a persone che hanno brillato per la loro incapacità, inadeguatezza e incompetenza. Questo ddl, per rispetto dei siciliani, va ritirato”.