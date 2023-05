Sicilia archeologica, incontro alla Biblioteca regionale - Tempostretto

Venerdì 5 maggio, alle 17.30, con il libro "Spolia Sicula. Spoliazione e reimpiego in Sicilia" dell'archeologo Leonardo Fuduli

MESSINA – Continuano le iniziative della Biblioteca regionale “Giacomo Longo” di Messina. In questa occasione nel segno dell’archeologia in Sicilia. Venerdì 5 maggio, alle 17.30, in programma il secondo appuntamento delle iniziative racchiuse sotto l’intitolazione “Scie librarie: trame, intrecci di vita, connessioni”, organizzate in occasione del “Maggio dei Libri” e inscritte nel palinsesto “Il Maggio dei libri a Messina 2023”, stilato dal Comune peloritano per gli aderenti al Patto per la Lettura. Nella sala lettura dell’istituto, sarà presentato il volume “Spolia Sicula. Spoliazione e reimpiego in Sicilia” dell’archeologo Leonardo Fuduli, con prefazione di Maria Beatriz Borba Florenzano e presentazione di Patrizio Pensabene, Arbor Sapientiae Editore, Roma 2022.



Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione della direttrice, Tommasa Siragusa, seguirà il contributo di Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico di Cagliari, archeologo presso il Mic dal 2010 e socio della Pontificia Accademia Romana di Archeologia.

Modererà l’incontro il professore Emiliano Arena, docente di discipline letterarie, latino e greco, presso il Liceo Classico “La Farina” di Messina.