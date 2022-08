Sicilia. De Luca deposita le liste "Sud chiama Nord" per Camera e Senato I NOMI - Tempostretto

"Siamo stati i primi a presentarle", ha dichiarato il leader di Sicilia Vera

SICILIA – Non solo la corsa alla presidenza della Regione siciliana e all’Ars. “Sicilia Vera” ha depositato alla Corte d’appello a Palermo le liste contrassegnate dal simbolo “Cateno De Luca Sindaco d’Italia – Sud chiama nord” per i collegi uninominali e plurinominali in Sicilia.

La prima dichiarazione del leader è stata questa: “Così come già fatto per i simboli per le regionali, anche per le elezioni politiche siamo stati i primi a depositare le liste”.

Il presidente di Sicilia Vera Giuseppe Lombardo deposita le liste

I candidati alla Camera dei deputati e al Senato

SICILIA

SENATO DELLA REPUBBLICA

COLLEGI UNINOMINALI SICILIA- P01

U01 PALERMO – PANZECA ANTONELLA

U02 MARSALA – GARGANO TOMMASO

U03 GELA – MANISCALCO MARZIA

LISTA PLURINOMINALE

MUSOLINO DAFNE

SATTA CARMELO

MIANO ANNALISA

CINO LUIGI

COLLEGI UNINOMINALI SICILIA- P02

U04 CATANIA – DE LUCA CATENO

U05 SIRACUSA – GUASTELLA ANTONIO

U06 MESSINA – MUSOLINO DAFNE

LISTA PLURINOMINALE

DE LUCA CATENO

MUSOLINO DAFNE

LOMBARDO GIUSEPPE

GRASSO LORENZINA

SICILIA

CAMERA DEI DEPUTATI

CIRCOSCRIZIONE SICILIA 1

COLLEGI UNINOMINALI SICILIA 1 – P01

U01 PALERMO SETTECANNOLI – GELARDA IGOR

U02 PALERMO RESUTTANA – CALI’ GIANLUCA MARIA

U03 BAGHERIA – LA VARDERA ISMAELE

LISTA PLURINOMINALE

GERARDI SALVATORE

MONREALE PAOLA

SIRAGUSA PIO

COPPOLA GIUSEPPINA

COLLEGI UNINOMINALI SICILIA 1 – P02

U04 GELA – MODAFFARI GIAMPIERO

U05 AGRIGENTO – BATTAGLIA ROBERTO

U06 MARSALA – MANGIARACINA DANIELE VITO

LISTA PLURINOMINALE

BELLANCA SALVUCCIO PIERO

FICI JESSICA

MAZZULLO SALVATORE

DALLI CARDILLO MARIA

SICILIA

CAMERA DEI DEPUTATI

CIRCOSCRIZIONE SICILIA 2

COLLEGI UNINOMINALI SICILIA 2 – P01

U05 BARCELLONA POZZO DI GOTTO – COSTANTINO VALENTINA

U06 MESSINA – GALLO FRANCESCO

LISTA PLURINOMINALE

COSTANTINO VALENTINA

FUMIA LUCIANO

DRAIA’ FRANCESCA

COLLEGI UNINOMINALI SICILIA 2 – P02

U02 CATANIA – BALSAMO LUDOVICO

U03 ACIREALE – PRIMAVERA SANTO ORAZIO

LISTA PLURINOMINALE

DRAIA’ FRANCESCA

VASTA DAVIDE

RAPISARDA CONCETTA

DANUBIO ANTONIO

COLLEGI UNINOMINALI SICILIA 2 – P03

U01 RAGUSA – CANZONIERE SALVATORE GIUSEPPE

U04 SIRACUSA – FIUMARA LUIGI

LISTA PLURINOMINALE

FIUMARA LUIGI

RAPISARDA CONCETTA

MONACA PAOLO

MIANO ROMINA

