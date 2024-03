Sicilia, la Regione “combatte” la carenza di medici reclutando 100 stranieri extraeuropei

Il presidente Renato Schifani: "Ottime professionalità con elevate competenze specialistiche. Faremo il possibile per risolvere il problema"

PALERMO – La Regione Siciliana ha deciso di “reclutare” cento medici stranieri, alcuni dei quali sono stati già immessi in servizio e altri sono in fase di immissione, per sopperire alle carenze di personale del sistema sanitario dell’isola. L’assessorato alla Saluta ha emanato nei mesi scorso un avviso aperto da cui sono state selezionate le cento unità, a fronte di un fabbisogno di 1.494 unità da parte delle aziende.

Schifani: “Ottimo risultato, faremo il possibile”

Il presidente Renato Schifani ha spiegato: “Aver già raggiunto in pochi mesi la quota di cento professionisti provenienti da paesi extraeuropei che hanno risposto alla nostra chiamata è sicuramente un ottimo risultato. Si tratta di personale con ottime professionalità ed elevate competenze specialistiche. I medici vengono contrattualizzati e immessi in servizio dalle aziende sanitarie e ospedaliere alle quali vengono destinati e sono inseriti prevalentemente nei pronto soccorso, dopo una formazione linguistica e con il supporto logistico dei sindaci dei Comuni dove si trovano le strutture nelle quali operano. Tutta l’attività di reclutamento è seguita dal dipartimento di Pianificazione strategica che in questi giorni valuterà altre candidature. Il mio governo sta facendo il possibile per mitigare il problema della carenza dei medici, in attesa dell’entrata in vigore della norma regionale che prevede un’indennità transitoria ai medici da destinare agli ospedali di frontiera e di soluzioni strutturali come l’aumento del numero di accessi ai corsi di laurea in Medicina”.

Le discipline indicate nell’avviso sono cardiologia, chirurgia, gastroenterologia, ginecologia, medicina di emergenza, medicina interna, ortopedia, pediatria, anestesia, psichiatria, urologia e neurologia. Finora sono stati reclutati 64 medici e risultano già fissati per i primi giorni di aprile i colloqui per ulteriori 36 i cui curriculum sono stati ritenuti idonei. Le richieste sono inserite secondo l’ordine cronologico di arrivo e valutate con cadenza almeno quindicinale da un’apposita commissione formata da capi dipartimenti di diverse aziende.