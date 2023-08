Sicilia: record di nidificazioni di tartarughe, ben 3 nel messinese - Tempostretto

Incredibile record di nidi censiti dal WWF

Quest’anno è stata una stagione da record per le nidificazioni di tartarughe marine lunghe le coste siciliane. Sono state ben 114 le nidificazioni tra la Sicilia e le sue isole minori, di questi sono 102 i nidi monitorati dal network dei volontari WWF, coordinati dalla biologa Oleana Prato.

La stagione delle nidificazioni è iniziata in primavera, con i primi 2 nidi italiani deposti proprio in Sicilia, che da quattro anni si conferma essere l’unica regione italiana ad aver registrato nidificazioni già nel mese di maggio. Anche le prime due schiuse sono arrivate in anticipo rispetto alle altre regioni italiane. Alla fine di luglio è stato monitorato una dal primo nido censito quest’anno nel lido Morghella, a Pachino.

Esemplare di Caretta Caretta, fonte immagine wikipedia.

Mentre l’altra emersione è arrivata da un nido non segnalato, per un totale di 136 piccole tartarughine che hanno raggiunto il mare. Le province coinvolte quest’anno nel rilevamento delle nidificazioni sono: Siracusa con ben 47 nidi censiti, seguita da Ragusa con 24, Agrigento con 11, Trapani 7, Catania 6 e Messina 3 nidi censiti. Proprio nel messinese l’ultimo censimento riguarda la nidificazione avvenuta a Roccalumera qualche settimana fa.

“Questi numeri mostrano ancora una volta l’importanza delle coste siciliane per la specie Caretta caretta e quanto sia fondamentale l’impegno dei volontari nelle attività di monitoraggio, sensibilizzazione e sorveglianza dei nidi. Le coste purtroppo sono sempre più antropizzate e in forte erosione, questo incide sulla probabilità di riuscita delle nidificazioni e delle relative schiuse. Occorrerebbero piani di salvaguardia e ripristino ambientale, oltre ad una migliore regolamentazione delle attività umane in spiaggia, incluse quelle di pulizia meccanica“, spiegano gli esperti del WWF.