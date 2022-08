Siciliani Liberi partecipa alle regionali e attende l'esito del ricorso a Messina - Tempostretto

Interviene Eliana Esposito, candidata presidente alla Regione, e lancia il movimento per una Sicilia libera

MESSINA – Siciliani Liberi si presenta per la seconda volta consecutiva alle elezioni regionali. Mette in evidenza Eliana Esposito (nella foto), candidata presidente: “Le nostre liste sono state accettate in tutte le province e nel listino regionale e questo è già un successo per il nostro partito, per la seconda volta presente alle competizioni regionali. Solo a Messina, purtroppo, c’è un ricorso per effetto di un deposito fatto con pochi minuti di ritardo dovuti a una causa di forza maggiore. Sul punto c’è giurisprudenza amministrativa di massimo livello che ci consente di attendere con fiducia la decisione della Commissione elettorale regionale”.

Per Esposito, “sarebbe una ferita gravissima per la nostra democrazia, per un formalismo irrilevante, impedire a tutti i nostri elettori della terza area metropolitana più popolosa della Sicilia di poter esprimere il voto per la nostra lista e per la candidata presidente, dopo che siamo stati costretti, contro ogni logica, a una rincorsa in pieno agosto con termini di raccolta firme più che dimezzati rispetto alla volta scorsa. Un modo per impedire a forze non rappresentate in Assemblea di fare “concorrenza” alla partitocrazia esistente. Ma – ripetiamo – riponiamo piena fiducia nelle decisioni della Commissione elettorale”.

“L’Italia tratta la Sicilia come una colonia”

Aggiunge la candidata alla presidenza della Regione: “Siamo un volto pulito e autentico dell’amore per la Sicilia e dell’impegno per servire i siciliani con un programma di azioni corpose e concrete. È la lista dei dissidenti rispetto al regime liberticida di Roma e rispetto ai suoi servitori obbedienti di Palazzo d’Orleans. È la lista dei siciliani liberi da compromessi e determinati a mettere a disposizione le proprie competenze per avviare la rinascita dell’Isola, in un momento storico in cui l’economia è in ginocchio, in quell’Italia che tratta la Sicilia come una colonia, e in quell’Unione Europea che si lascia trascinare da padroni vecchi e nuovi in avventure senza via d’uscita”.

“Il rischio di un’astensione senza precedenti”

Sostiene la canididata alla presidenza: “Chi governa attualmente ha scelto il 25 settembre con una logica perfida, sapendo che sarebbe stato estremamente laborioso comporre le liste e raccogliere le firme a cavallo di Ferragosto. Eppure siamo qua, con i nostri candidati pronti a sfidare le urne ed i sofismi del “voto utile”. C’è il rischio di un’astensione senza precedenti. Per questo facciamo appello a tutti i siciliani – delusi da decenni di vacue promesse – affinché vadano a votare, scegliendo Siciliani davvero Liberi. Ne va del loro futuro e di quello dei loro figli”.

“Al mio fianco ci sarà una squadra di esperti, primo fra tutti Massimo Costa, assessore designato all’Economia e vicepresidente”, conclude Eliana Esposito.

Listino del Presidente

Eliana Silvia Saturnia (detta Eliana) Esposito

Ciro Lomonte (detto Lo Monte) Anna Manzo

Alfonso (detto Fonso) Genchi Angela Romano

Marco Lo Dico Carmela Cappello

Palermo

Eliana Silvia Saturnia (detta Eliana) Esposito Ciro Lomonte (detto Lo Monte)

Giorgio Badalamenti

Carmela Cappello

Luisa Chifari

Francesco Calvagna

Alfonso (detto Fonso) Genchi Marco Lo Dico

Anna Manzo

Andrea Maugeri

Renato Meli

Antonio Norrito

Mario Pagliaro

Emiliano Rini

Angela Romano

Salvatore Mario Cateno Turrisi

Trapani

Alfonso (detto Fonso) Genchi Raffaella Esposito

Davide Cunsolo

Anna Manzo

Renato Meli

Agrigento

Mario Pagliaro

Raffaella Esposito

Anna Manzo

Marco Lo Dico

Giovanni Cappello

Antonio Norrito

Ragusa

Giovanni Cappello

Mario Cosentino

Angela Romano

Siracusa

Marco Lo Dico

Raffaella Esposito

Gianmarco Barraco

Mario Pagliaro

Angela Romano

Catania

Eliana Silvia Saturnia (detta Eliana) Esposito

Ciro Lomonte (detto Lo Monte)

Sebastiano Antonucci

Giorgio Badalamenti

Carmela Cappello

Carmelo Cammilleri

Luisa Chifari

Angela Drago

Daniele Foti

Alfonso (detto Fonso) Genchi Andrea Maugeri

Antonio Norrito

Ciro Emiliano Puopolo

Messina

Eliana Esposito

Ciro Lomonte

Luisa Chifari

Angela Drago

Pasquale Antonino Aldo Intili Andrea Maugeri

Salvatore Marzini

Salvatore Mario Cateno Turrisi

Enna

Salvatore Mario Cateno Turrisi

Angela Drago

Caltanissetta

Giorgio Badalamenti

Mario Cosentino

Carmela Cappello

