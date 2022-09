Siciliani Liberi: "Si applichi davvero lo Statuto e le nostre risorse restino nell'isola" - Tempostretto

Sono gli obiettivi del movimento politico impegnato alle regionali

Le priorità di Siciliani Liberi, con candidata alla presidenza Eliana Esposito (nella foto), per le regionali? Sono “l’attuazione integrale dello Statuto e la pretesa che alla Sicilia e ai siciliani vengano garantiti tutti i diritti costituzionali previsti da esso. Diritti fino ad ora negati con la complicità della classe politica e dirigente, che indegnamente ha occupato gli scranni istituzionali”, sottolineano in un comunicato stampa.

E ancora: “Siciliani liberi ritiene che sia necessario riattivare l’Alta Corte, designando i giudici in quota

Regione e costituire e attivare una Agenzia delle Entrate siciliana, necessaria alla esecuzione degli

articoli finanziari dello Statuto. Questi prevedono che le risorse prodotte in Sicilia restino in Sicilia.

La Sicilia non deve più essere terra di mafia, ma modello di una società ricca e pacifica.

Deve essere terra di pace e smilitarizzata, come previsto da trattati internazionali disattesi.

In Sicilia, Zona economica speciale integrale, con un’economia florida, può esserci la piena

occupazione.

