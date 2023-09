Sicily Bvs, serata di presentazione in piazza Matrice a Saponara - Tempostretto

Alla presenza delle autorità del comprensorio, nella piazza Matrice di Saponara si è presentata la Sicily Bvs. In rosa anche Pollino e Mazza

VILLAFRANCA TIRRENA – Una serata di festa per la Sicily Beach Volley School che, in piazza Matrice a Saponara, ha presentato l’organico al completo della prima squadra maschile che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B Nazionale. Presenti anche la squadra che giocherà la 1ª divisione femminile, con ambizioni di promozione, e tutte le squadre giovanili fino al mini volley.

Il sindaco di Villafranca Tirrena, Cavallaro: “Mi auguro la società torni nel nostro paese”

Erano presenti le istituzioni di Saponara. Dal sindaco Merlino al vicesindaco Venuto, a cui si sono aggiunti l’assessore allo Sport Donato e l’assessora alle politiche giovanili e alla scuola Pino. Intervenuta anche la presidente del consiglio comunale Spidalieri.

Ha voluto essere della serata anche il sindaco di Villafranca Tirrena Cavallaro. Da ormai due anni la Sicily Bvs gioca in casa al “PalaCampagna” di Saponara, ma il primo cittadino del comune tirrenico, dove ha sede la società, ha voluto far sentire la propria vicinanza: “Ringrazio il collega di Saponara Merlino, che conosco bene e con cui ho rapporti eccellenti, per la disponibilità alla Sicily Bvs per la struttura sportiva. Noi a Villafranca al momento abbiamo difficoltà su due strutture per la pallavolo e stiamo cercando di rimettere in sesto i nostri impianti. Mi auguro che la società ritorni nel nostro paese, ma è giusto sottolineare che ormai alcune realtà vivono di comprensorialità”.

La grande famiglia della Sicily Bvs

Il tecnico Zappalà e la dirigente Mazzulla: “C’è molto da fare”

Presentata la squadra, 24.5 anni l’età media, e lo staff tecnico; coach Luciano Zappalà infatti sarà coadiuvato da Emanuele Messina quale assistente allenatore. Così il mister ha presentato la stagione: “È una squadra veramente giovane e nuova, siamo qui con il massimo dell’ottimismo ma anche un chiaro e netto realismo. I risultati danno fiducia ma in questo momento siamo indietro e non dobbiamo prenderci in giro. Bisogna guardare a obiettivi chiari e che siano raggiungibili”.

A seguire, le parole della dirigente Nellina Mazzulla che coordina il lavoro dietro le quinte della società, occupandosi anche delle formazioni femminili, e ha dichiarato: “Siamo arrivati a 100 iscritti e le attività che non riguardano solo la prima squadra in serie B ci impegnano molto. Il nostro staff cresce velocemente in parallelo al numero dei tesserati, c’è molto da fare e ringrazio tutti coloro che ci danno una mano”.

Ci sarà ancora lui, Carmelo Mazza. L’esperto attaccante laterale farà parte ancora della rosa 2023/24

Nino Pollino e Carmelo Mazza in rosa

Nel corso della serata sono stati presentati i dodici giocatori; rispetto alle ultime ufficialità, si sono aggiunti anche Nino Pollino e Carmelo Mazza. Quest’ultimo, per quest’altra stagione, sarà chiamato a svolgere ancora il doppio ruolo di elemento della rosa e della dirigenza.

Pollino, schiacciatore classe 1999, è cresciuto nel Mondo Giovane. Dopo l’ultima esperienza al Team Volley, adesso l’arrivo a Villafranca Tirrena: “Sono molto contento di compagni e staff. L’obiettivo di squadra è di ottenere un bel piazzamento in classifica, personalmente invece voglio giocare, divertirmi e vincere”.

Mazza invece, oltre a essere tra i fondatori della Sicily Bvs, è attualmente dirigente, ricoprendo nei fatti il ruolo di direttore sportivo; è tra i giocatori più esperti del gruppo. Per lui tanta esperienza maturata anche in A. Nato a Catania, muove i primi passi in C1 con il Gravina. Gioca la B2 con l’Aquila Bronte prima di volare in Serie A2 a Grottazzolina. Seguono diverse presenze in giro per l’Italia: Spoleto, Bisignano, Albissola, che precedono le ultime esperienze in ordine cronologico di Cagliari e poi in Puglia con l’Alessano tra B1 con promozione in A2. Negli ultimi due anni, dopo il Covid, ha vestito la maglia della Sicily e, nonostante l’intenzione iniziale di fare un passo indietro, l’amore per lo sport e le esigenze della squadra lo vedranno ancora in campo, nonostante i quarantadue anni, per il terzo anno consecutivo con la Sicily Bvs. “Metterò in campo un po’ di esperienza cercando di aiutare la squadra finché posso” dichiara Mazza.

Lo schiacciatore Nino Pollino

Il roster 2023/2024 della Sicily Bvs

1 Giorgio Sulfaro (palleggiatore, 2002), 3 Alberto Alaimo (libero, 2001), 4 Marco Alaimo (schiacciatore, 2004), 5 Loris Morale (schiacciatore, 2004), 6 Nino Pollino (schiacciatore, 1999), 7 Simone Sulfaro (schiacciatore, 2000), 9 Gabriele Rizzo (centrale/opposto, 2001), 10 Anthony Cucca (centrale, 1999), 11 Carmelo Mazza (schiacciatore, 1980), 12 Francesco Ciaramita (centrale, 2002, 13 Bruno Bartolomeo (schiacciatore, 1993), 15 Massimo Giliberto (palleggiatore, 1993)

