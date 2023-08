Sicily Bvs, si continua a crescere. Tanti volti nuovi per la prossima stagione - Tempostretto

Continuo l'allestimento dell'organico da parte della Sicily in vista della nuova stagione di serie B di pallavolo maschile

VILLAFRANCA TIRRENA – Cresce la famiglia della Sicily che affronterà la prossima stagione di serie B maschile di pallavolo. Numerosi gli atleti che, negli ultimi giorni, sono stati ufficializzati dalla società della costa tirrenica messinese. La società di Carmelo Mazza e Nelly Mazzulla, impegnata questo fine settimana a Taormina per l’organizzazione della tappa di Coppa Sicilia di Beach Volley 2 X 2, sta portando avanti un progetto di rinnovamento che, al fianco di figure esperte, vedrà all’opera diversi giovani delle realtà pallavolistiche siciliane. Nelle intenzioni dei massimi dirigenti societari è presente il forte desiderio di diventare un punto di riferimento della pallavolo maschile locale, abbracciando anche realtà non propriamente vicine a quella di Villafranca e dintorni.

Bruno Bartolomeo: “Ambiente stimolante”

Intanto, il primo volto nuovo della Sicily porta il nome di Bruno Bartolomeo. Messinese, classe ’93, arriva dal Team Volley Messina con l’obiettivo di giocare da protagonista la stagione in serie B. In passato ha ricoperto anche il ruolo di centrale, ma a Villafranca giocherà come schiacciatore. Alle spalle del nuovo posto 4 della Sicily, tredici anni nella Pallavolo Messina, con cui ha ottenuto due promozioni dalla prima divisione alla Serie D e dalla Serie D alla Serie C. Negli anni più recenti, ha fatto parte della rosa della Mediterranea Volley nel 2021/2022 e, lo scorso anno ha raggiunto la finale playoff promozione per il salto in C. “Sono molto entusiasta di questa nuova avventura, l’ambiente è molto stimolante – ha dichiarato Bartolomeo. Credo molto nel progetto, nel mister e nei compagni”.

Bruno Bartolomeo

Simone Sulfaro: “Ritrovare mio fratello, una vittoria”

Altro posto 4 in arrivo è lo schiacciatore Simone Sulfaro. Un cognome non nuovo nella compagine tirrenica visto che Simone è il fratello del palleggiatore confermato qualche settimana fa Giorgio. “Avevo già in mente di venire alla Sicily – racconta Simone Sulfaro – anche solo per il piacere di giocare con mio fratello. Dopo i miei tanti anni a Catania, ci siamo ritrovati insieme a Villafranca e per me questa è già una vittoria, al di là di come andrà la stagione”.

Simone Sulfaro, come il fratello Giorgio, è nato a Messina nel 2000. Il più grande dei due fratelli, è cresciuto a Pace del Mela dove ha mosso i primi passi con l’Athlon. Dal 2016/2017 è stato tesserato per due anni con il Volley Catania, facendo la trafila dalla Serie D, con la squadra giovanile, fino a giocare in Serie B nel biennio 2018-2020 nella fusione Volley Catania-Gupe. Simone può vantare anche qualche panchina/presenza in Serie A. Dopo l’anno di stop dovuto al Covid, ha giocato per due anni a Spadafora in Serie C; adesso vestirà la maglia della Sicily.

Simone Sulfaro. Foto: Mimmo Lazzarino

Carmelo Mazza: “Il profilo giovane che cercavamo”

Esalta le sue qualità il direttore sportivo della Sicily, Carmelo Mazza: “Simone è fisicamente dotato ed uno dei giocatori su cui puntiamo di più. Ha fatto serie B a Catania e andava spesso in doppia cifra. Ha esperienza di campionati anche importanti con la Saturnia in Serie A. E’ un tipo di profilo di quelli cercavamo: giovane della zona che vuole crescere e ha molta voglia di iniziare e di scendere in campo”.

Massimo Giliberto: “Non ci porremo limiti”

In regia, invece, ufficiale il ritorno di Massimo Giliberto. Il palleggiatore messinese, classe 1993, torna a vestire la maglia della Sicily dopo la storica annata 2021/2022, al termine della quale la compagine tirrenica ottenne la promozione in serie B.

Per Giliberto non sarà la prima esperienza nella cadetteria avendo già fatto parte della rosa della Fiamma Calvaruso nel 2014/2015, quando questa disputò la serie B2. Cresciuto nelle giovanili della Zanclon Messina, si è spostato a Villafranca Tirrena per la Fiamma Calvaruso. Sono seguiti gli anni con la Tabaluce Messina e una breve esperienza, cambiando ruolo e giocando schiacciatore nel 2018/2019 in prima divisione, con la Mediterranea Volley. Dopo qualche anno fermo l’arrivo alla Sicily Bvs due anni fa che è stato anche l’ultimo suo anno di attività, visto che nella passata stagione non ha preso parte a nessun campionato. In carriera vanta due promozioni, oltre a quella con la Sicily Bvs dalla C alla Serie B, va ricordata anche quella ottenuta nel 2016/2017 con la Tabaluce dalla Serie D alla Serie C.

Massimo Giliberto

Con il ritorno alla Sicily porta in dote tanta esperienza, essendo uno dei più grandi del gruppo: “Mi è piaciuto il progetto – sono le prime parole di Giliberto – che dovrebbe essere a lungo termine e puntare a sviluppare il settore giovanile. Non ci poniamo limiti per la stagione e non avremo pressioni in un campionato di Serie B che è diventato molto competitivo specie nel nostro girone. Essendo uno dei più grandi del gruppo sento la responsabilità, a partire dagli allenamenti. Gioco da venti anni a pallavolo ho quindi un po’ di esperienza che spero di riuscire a trasmettere anche ai più giovani che mi hanno dato l’impressione di aver voglia di imparare e fare bene”.

Gabriele Rizzo: “Si è creato un ambiente familiare”

Una conferma importante quella di Gabriele Rizzo, pallavolista duttile che ha giocato e può giocare sia da opposto che da centrale. Nella passata stagione ha iniziato alla Sicily da opposto, per poi spostarsi al centro. A Villafranca Tirrena giocherà per il terzo anno consecutivo, avendo fatto parte dell’organico anche nella stagione della promozione nel 2021/2022.

Trafila giovanile fino alla serie C nel Mondo Giovane, poi dal 2018 al 2020 due stagioni con il Mondo Volley sempre in serie C. Si trasferisce a Villafranca Tirrena nel 2021/2022 per giocare la storica serie C che avrebbe portato poi alla promozione a fine stagione. Nella passata annata, l’esperienza nella cadetteria in una stagione che ha visto la squadra salvarsi.

Gabriele Rizzo

“Sono contento della conferma – sono le parole di Gabriele Rizzo. Ho avuto modo di conoscere l’allenatore e devo ammettere che mi piace il suo modo di allenare. Siamo un bel gruppo in cui ho ritrovato molti ragazzi che conosco, anche amici, e sono contento di fare questo percorso in questa stagione insieme e loro. Spero vada tutto per il meglio, qui si è creato un ambiente familiare”.

Alberto e Marco Alaimo: “Daremo il massimo”

il nuovo libero della Sicily sarà, invece, Alberto Alaimo. Palermitano, classe 2001, è cresciuto nel Don Orione, società con cui ha fatto la trafila giovanile, vincendo nel corso degli anni il titolo provinciale Under15, poi Under17; a livello regionale con l’Under18.

Dopo l’esperienza pre Covid con il Don Orione, con presenze in Serie D e Serie C, ancora in età giovanile, Alaimo ha giocato in serie B con i Lupi Partinico dal 2020 al 2022. Nella passata stagione, è tornato al Don Orione, dove è stato tra i protagonisti della Coppa Sicilia vinta. Insieme alla squadra ha raggiunto anche la semifinale playoff.

“Sono entusiasta di far parte di questo progetto – sono le prime parole di Alberto Alaimo – mi impegnerò e darò sicuramente il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ringrazio società e allenatore per la fiducia e non vedo l’ora di iniziare”.

Alberto Alaimo

Alberto troverà in squadra anche il fratello Marco. Schiacciatore palermitano di tre anni più giovane, Marco ha iniziato a muovere i primi passi nella pallavolo con il Don Orione, squadra in cui ha sempre militato.

Per lui titoli provinciali Under13 e Under15, poi Prima Divisione quando era ancora Under17. Nel 2020/2021 ha disputato con l’Under19 la Serie C. Due anni fa, nel 2021/2022, ha vinto la Coppa Divisione. Nella passata stagione, giocando con il fratello, ha vinto la Coppa Sicilia e insieme hanno chiuso al terzo posto regionale dopo i playoff.

Prima esperienza lontano dal Don Orione: “E’ il motivo per cui sono qui – dichiara Marco Alaimo. Voglio provare una nuova esperienza e vedere la pallavolo con altri occhi e in altri ambienti. Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con questa società, pronto a dare il massimo in partita e anche negli allenamenti. Non vedo l’ora di iniziare e conoscere i nuovi compagni e avere un rapporto sempre più stretto con l’allenatore”.

Marco Alaimo

