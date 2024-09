Sicurezza al Papardo, “presidio di Polizia anche nelle ore notturne”

Dopo gli ultimi episodi di cronaca, il deputato regionale Antonio De Luca (M5s) ha scritto al Questore e alla Prefetta

MESSINA – Il deputato regionale Antonio De Luca, capogruppo all’As del MoVimento 5 Stelle, ha inviato una lettera alla Prefetta di Messina Cosima Di Stani e al Questore Annino Gargano per chiedere di prolungare anche alle ore notturne il presidio di Polizia presente all’interno dell’Azienda Ospedaliera Papardo.

“Sono sempre più frequenti gli episodi di aggressioni presso le strutture ospedaliere e, nelle ultime settimane si sono verificati preoccupanti episodi di violenza all’Ospedale Papardo. Pur riconoscendo l’indiscutibile valore del presidio di Polizia già attivato nelle ore diurne ritengo, ormai, necessaria l’estensione di questa attività anche di notte, al fine di rispondere alle esigenze di sicurezza del personale sanitario che lavora costantemente in un clima di paura e dei pazienti. Nelle ore notturne – spiega l’on. Antonio De Luca – il personale è più esposto ad atti di violenza e aggressioni, soprattutto nelle strutture, come quella del Papardo, che si trovano ubicate in contesti maggiormente periferici e, quindi, meno agevolmente raggiungibili dalle pattuglie ordinariamente in servizio”.

“Mi auguro che questa mia richiesta venga positivamente accolta dal Prefetto Di Stani e dal Questore Gargano, per prevenire e contrastare questi episodi di violenza che purtroppo si stanno verificando con maggior frequenza e intensità”, conclude il deputato messinese.

