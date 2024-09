Aggressioni al Papardo, agente di polizia e guardie giurate colpiti da pazienti psichiatrici

Due episodi di violenza in meno di 24 ore

MESSINA – Due episodi di violenza in meno di 24 ore all’ospedale Papardo. Ieri un giovane sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio ha aggredito un poliziotto in servizio al posto fisso di guardia. L’agente era intervenuto per calmare il giovane ma è stato colpito con un pugno dallo stesso. Con l’aiuto di un metronotte è poi riuscito ad immobilizzare il paziente. Agente e guardia giurata hanno riportato una prognosi di sette giorni.

Il clima di tensione al Pronto Soccorso del Papardo è tornato a riaccendersi nella tarda mattinata di oggi, quando un altro paziente psichiatrico, sottoposto a Tso, ha aggredito una guardia giurata colpendola dei pugni prima di essere immobilizzato.