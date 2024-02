Sicurezza del territorio, il comandante della Guardia costiera in visita a Furci e Taormina

Il Capitano di Vascello Francesco Terranova ha incontrato i sindaci Francilia e De Luca

Il Comandante della Guardia costiera di Messina, Capitano di Vascello Francesco Terranova, e il luogotenente della Capitaneria di Porto, Roberto Arizzi, hanno compiuto una visita al Comune di Furci, dove hanno avuto incontrato il sindaco Matteo Francilia. E’ stata sottolineata l’importanza della collaborazione e della sinergia tra le Istituzioni, fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei territori. Il Sindaco Francilia ha espresso “apprezzamento per l’opportunità di confrontarsi sulle problematiche territoriali e sull’importanza di instaurare rapporti istituzionali con tutte le pubbliche amministrazioni.

Si è discusso in particolare delle questioni legate al controllo del territorio, alla prossima stagione balneare e alla sicurezza delle strutture e dei bagnini”. Il comandante Terranova si è recato in visita anche al Comune di Taormina, dove ha incontrato il sindaco Cateno De Luca. Durante questo incontro sono state affrontate tematiche cruciali legate alla sicurezza marittima e alla tutela delle coste. De Luca ha ringraziato il comandante Terranova per la sua disponibilità e per il costante impegno nel proteggere i mari e le coste del territorio.