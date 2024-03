Sicurezza stradale: Francilia plaude al Ddl, “Concretezza dopo anni di immobilismo”

Il sindaco di Furci (responsabile Enti locali Lega Sicilia) sulle nuove norme per contrastare la scia di morti sulle strade

Meno burocrazia, più buonsenso per salvare vite umane. Il sindaco di Furci Siculo e responsabile Enti locali Lega Sicilia, Matteo Francilia, esprime soddisfazione per l’approvazione alla Camera del DDL sulla sicurezza stradale. “Con Matteo Salvini alla guida del Mit finalmente concretezza e un aggiornamento delle norme stradali, dopo anni di immobilismo da parte di una sinistra che sa dire solo ‘no'”, afferma Francilia.

Interventi rigorosi e di buonsenso per contrastare la scia di morti sulle strade e garantire una mobilità più sicura ai cittadini. Stop a chi guida sotto effetto di droga e alcol, o con il cellulare. Educazione stradale nelle scuole, stretta su chi abbandona gli animali, più sicurezza e tutele per i motociclisti, segnalazioni acustiche per disabili ai semafori, regolamentazione per monopattini e bici. E, infine, stop agli autovelox selvaggi e alle multe multiple. “Un Ddl che guarda al futuro e che mette al centro la sicurezza di tutti gli utenti della strada”, conclude Francilia. “Un passo avanti importante per rendere le nostre strade più sicure e per salvare vite umane”.