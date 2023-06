Sicurezza stradale, la Giunta Basile annuncia ordinanze nel segno della prevenzione - Tempostretto

In campo una serie di possibilità: sovrappassi pedonali, dissuasori ottici, dossi artificiali, cordoli

MESSINA – Il tema della sicurezza stradale in città rimane centrale. Nel frattempo, il sindaco Basile e il vicesindaco Mondello annunciano il rafforzamento della prevenzione con nuove ordinanze. Sottolineano in una nota: “Sono in programma delle iniziative già inserite nel Pums. Il Piano urbano della mobilità sostenibile ha evidenziato il livello di incidentalità lungo le principali arterie cittadine”.

Da qui una serie di possibilità per favorire la sicurezza: sovrappassi pedonali, dissuasori ottici, dossi artificiali, dove consentiti dal nuovo codice della strada, cordoli e altri dispositivi. In particolare, per alcune strade, maggiormente interessate da incidenti, sono pronte le ordinanze per la messa in opera di questi dispositivi di sicurezza.

“L’appello della V Municipalità riguardo agli incidenti sul viale Giostra”

“Il tema della sicurezza stradale – ha dichiarato il sindaco Federico Basile – è un obiettivo prioritario, per il quale ogni giorno l’amministrazione si impegna alla ricerca di correttivi e soluzioni che possano arginare il problema. Su questo continuiamo a lavorare, per raggiungere degli standard ottimali, a garanzia della comunità, tenendo in debita considerazione gli input che i cittadini forniscono. Non a caso, abbiamo inteso cogliere l’appello lanciato dai residenti della quinta Municipalità, che lamentano il ripetersi di sinistri stradali soprattutto sul viale Giostra”.

