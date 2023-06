Sta meglio la diciannovenne investita a Giostra, rimane il tema della sicurezza nelle strade - Tempostretto

Le condizioni della giovane non destano preoccupazioni. Ora la priorità è incoraggiare una cultura della sicurezza in strada

MESSINA – La diciannovenne investita ieri sulle strisce sta meglio. Dopo essere stata centrata da un’auto sul viale Giostra, la ragazza è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni, però, non destano preoccupazioni 24 ore dopo l’impatto. Tuttavia, rimane il tema della sicurezza e del rispetto delle regole. Spesso le nostre strade sono un Far West e i tanti incidenti, a volte mortali, lo dimostrano.

Abbiamo già affrontato l’argomento: è in discussione la sicurezza nelle nostre strade e, da parte loro, istituzioni, forze dell’ordine e cittadini devono creare un’alleanza virtuosa. Chi governa deve lavorare per rimuovere ogni possibile pericolo ma noi cittadini, a nostra volta, dobbiamo imparare a essere più rigorosi nei comportamenti.

Quando si mettono in discussione i modelli dell’auto e della moto, spesso scatta l’indignazione di tante persone. Ma la priorità è fare della cultura della sicurezza e del rispetto della vita altrui una bandiera da non ammainare mai. La responsabilizzazione di noi cittadini, alla guida, è una vera e propria emergenza. Non dimentichiamolo mai.

Articoli correlati