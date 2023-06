La giovane è stata trasportata al Policlinico in codice rosso

MESSINA – Stava attraversando la strada sulle strisce, sul viale Giostra, quando è stata centrata da un’auto. Scattati i soccorsi, la protagonista dell’incidente, una 19enne, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la polizia municipale, che ha avviato i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente.