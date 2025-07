Sicurezza sul lavoro e inclusione: la due giorni di Anpit e Inail

Un corso di alto livello formativo e valoriale

Incentivare la cultura delle tutele dei lavoratori diversamente abili, in un’ottica di inserimento occupazionale e piena integrazione. Questi i temi della due giorni di corso di formazione promosso da Anpit Azienda Italia ed Inail che si è tenuto nei giorni scorsi nella Sala Apollo di Messina.

Il reinserimento lavorativo e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati al centro dei moduli formativi destinati ad imprenditori, datori di lavoro e dipendenti. La presidente di Anpit Sicilia Lidia Dimasi ha approfondito la normativa europea e nazionale in materia di diritti e tutele delle persone con disabilità dedicando particolare attenzione al decreto legislativo n°62 del 2024 che riforma la normativa della disabilità in Italia in linea con la Convenzione Onu e che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027.

Tra le novità esaminate durante il corso la Direttiva Ue 2019/882 nota come European Accessibility Act (EAA) e che riguarda i requisiti di accessibilità ai prodotti e servizi digitali con l’obiettivo di garantire la fruibilità a tutti e che è in vigore in Italia dallo scorso 28 giugno.

“Anpit e Inail di nuovo insieme quindi per promuovere un corso di alto livello formativo e valoriale – ha spiegato Lidia Dimasi – puntando alla sempre maggiore diffusione di una cultura delle tutele dei diritti dei lavoratori con disabilità e ad una società sempre più equa e inclusiva”.