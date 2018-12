Riaperta la Statale 114 a Capo Alì chiusa la Vigilia di Natale per una frana

ALI’ TERME – E’ stata riaperta al transito a mezzogiorno la strada Statale 114 all’altezza di Capo Alì, chiusa al km 22,750 dal 24 dicembre in seguito ad una frana che ne aveva determinato la chiusura. L’intervento dell’Anas era stato immediato e già la vigilia di Natale erano giunti i rocciatori per l’opera di disgaggio e di monitoraggio del costone roccioso. Giovedì scorso era giunta la rete parietale e si è proceduto alla installazione. L’Anas raccomanda prudenza.

“Abbiamo fatto le giuste pressioni affinché il Capo venisse riaperto nel più breve tempo possibile – ha commentato il vicesindaco di Alì Terme, Nino Melato, che ha seguito l’evolversi dell’opera di messa in sicurezza - ma ci siamo resi conto che era necessario eseguire un intervento che garantisse la massima sicurezza. Ringraziamo l’Anas e la ditta che hanno eseguito i lavori nel pieno delle festività – ha proseguito Melato - le maestranze e i rocciatori non si sono risparmiati. Ma è chiaro che tutto questo non può bastare e l’unico obiettivo rimane la messa in sicurezza definitiva di Capo Alì, attraverso la realizzazione di una galleria paramassi. Dall’Anas ci aspettiamo la collaborazione che ci è stata assicurata per realizzare l’opera. Nei prossimi giorni – conclude il vicesindaco - consegneremo agli organi competenti regionali lo schema di progetto preliminare della galleria e seguiremo con attenzione l’iter”.