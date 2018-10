Vie di fuga, prefetto convoca sindaci di S. Teresa e S. Alessio

S. TERESA. Non è caduta nel vuoto l’istanza dei sindaci di S. Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice e S. Alessio Siculo, Giovanni Foti, in merito all’utilizzo delle aree di sosta autostradali (Barracca est ed ovest) quali vie di fuga in caso di emergenza. Il prefetto ha convocato una riunione per venerdì prossimo alle 11,30 “per un esame congiunto della questione”. Alla riunione, oltre ai due primi cittadini, parteciperanno il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il responsabile regionale della protezione civile regionale (servizio di Messina), il capo sezione dell’Anas, il responsabile del servizio Sues 118, il presidente del Consorzio per le autostrade siciliane e il dirigente della sezione di polizia stradale di Messina.