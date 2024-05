La signora Anna compie 100 anni: una festa con gli abitanti di Curcuraci

Decine di compaesani hanno voluto esserci per la signora Santoro, da ieri centenaria

MESSINA – Un grande traguardo, quello dei 100 anni compiuti, è stato tagliato dalla signora Anna Santoro, che nella giornata di ieri, 8 maggio, ha festeggiato un compleanno reso ancora più speciale dai suoi compaesani. A Curcuraci, infatti, la signora Santoro ha ricevuto una bella festa, con tanti abitanti del villaggio a partecipare per manifestare il proprio affetto a una donna che ha dedicato gran parte della sua vita alla famiglia e alla comunità.

Un’impronta indelebile “nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla”, spiegano gli abitanti. La signora Santoro ha portato sempre con sé valori come l’umiltà e l’amore e il rispetto per gli altri, guadagnandosi lo stesso rispetto che ha mostrato l’altro. E così dopo la messa delle 18, nella palestra The Family in Club di Curcuraci, è andata in scena una piccola festa, che ha riunito l’intero paese. Auguri alla signora Anna Santoro.