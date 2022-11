"Sikania". "Fikissimi" in scena al Palacultura a favore dell'Acisjf - Tempostretto

Appuntamento venerdì 18 novembre alle 20.30. Prevendita all'agenzia Lisciotto

E’ stato presentato a Palazzo Zanca l’evento teatrale dal titolo “Sikania”, in programma venerdì 18 novembre, al Palacultura, con inizio alle ore 20.30.

Presenti alla conferenza stampa il presidente dell’Associazione “I Fikissimi” Massimo Pulitanò e la presidente dell’Associazione Cattolica Internazionale a Servizio della Giovane (Acisjf) Annamaria Tarantino.

“Si dice sempre che la solidarietà bisogna metterla in atto senza annunciarla ed è giusto così – ha esordito il sindaco Federico Basile – ma è pur vero che occasioni di incontro come queste da un lato consentono la ripartenza dopo il lungo periodo pandemico e dall’altro hanno una motivazione di grande sensibilità con la nobile causa della beneficenza e quindi noi come Istituzioni abbiamo il dovere, oltre che il piacere, di sponsorizzarle attraverso una buona comunicazione affinché allo spettacolo partecipino il maggior numero di persone possibili. Io sarò presente il 18 novembre e mi auguro che facciano altrettanto i miei concittadini per dare un supporto concreto al tema dell’integrazione sociale delle donne emarginate. Ringrazio l’associazione I Fikissimi e l’Acisjf (Associazione cattolica internazionale a servizio della giovane) che hanno attivato insieme all’Amministrazione Comunale un’azione sinergica, esempio da seguire anche in altre occasioni nell’ambito della crescita della nostra comunità”.

“Sono particolarmente contenta – ha detto l’assessora Liana Cannata – perché nella specificità della mia delega ho permesso che una Compagnia teatrale valida e molto conosciuta sul nostro territorio come quella dei Fikissimi offrisse la propria professionalità per metterla al servizio di un obiettivo nobile quale certamente é quello dell’Acisjf per favorire l’inserimento, l’ascolto, la collocazione delle giovani donne che per indigenza e impossibilità non riescono a trovare un posto nella società”.

I presidenti Massimo Pulitanò e Annamaria Tarantino hanno ricordato le finalità delle rispettive Associazioni che presiedono, assicurando che questo progetto sia soltanto l’inizio di un’attività ben più ampia e costruttiva.

Lo spettacolo e gli attori

“Sikania” è uno spettacolo di beneficenza realizzato da medici che dedicano il loro tempo libero alla costruzione di spettacoli-eventi, creandone i testi e le musiche con l’intento di raccogliere fondi da devolvere ad Associazioni messinesi che operano nel sociale. Patrocinato dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Messina, l’incasso dello spettacolo, con protagonisti gli attori della compagnia “I Fikissimi”, sarà devoluto infatti all’Associazione Acisjf – La valigia della Speranza, che si occupa di favorire l’integrazione sociale delle donne emarginate di qualsiasi provenienza e bisognose di aiuto.

Lo spettacolo è dedicato alla Sicilia, con un filo conduttore che intreccia storie attuali e miti, il tutto condito da musica, danza e canto. Il testo dell’opera è di Cosimo Milone, la direzione artistica di Massimo Pulitanò, la direzione musicale di Fabio Catalano, la regia di Milone e Pulitanò e l’aiuto regia di Katia Bevacqua. Presenterà la serata la giornalista Letizia Lucca. Sul palco andranno in scena Luisa Barbaro, Katia Bevacqua, Renato Cardarera, Francesco Calogero, Oscar Cartagenova, Fabio Catalano, Francesco, D’Arrigo, Marcello Fatato, Giovanna Genitori, Giovanna Giuffrè, Rita La Paglia, Letizia Lucca, Elvira Marsico, Cosimo Milone, Marco Milone, Carmelo Peditto, Giuseppe Picciolo, Massimo Pulitanò, Argentina Sangiovanni, Rosita Sciacca e Salvatore Signorino.

I Fikissimi

La compagnia de “I Fikissimi” é nata ufficialmente nel 2019, quando si costituisce come associazione indipendente con lo scopo di promuovere la realizzazione di spettacoli con cui raccogliere fondi da devolvere in beneficenza. Il gruppo, diretto dal presidente Massimo Pulitanò, è costituito da medici con la passione per la recitazione, la musica e l’arte in genere. Numerose le esibizioni, tra cui nel gennaio 2020 al Teatro Vittorio Emanuele con un’opera dedicata agli anni Ottanta, e al Marefestival di Salina. Informazioni e prevendita dei biglietti per lo spettacolo all’agenzia Lisciotto di via Garibaldi 106.