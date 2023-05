Simulife: il Centro di Simulazione Racing che ti porta in pista - Tempostretto

REDAZIONALE. Il centro si trova a Messina in viale Principe Umberto 49/a

REDAZIONALE. Se sei un appassionato di corse e non vedi l’ora di scendere in pista, ora hai una nuova meta da raggiungere. Si tratta di Simulife, il primo centro di simulazione racing a Messina, che ha aperto le sue porte lo scorso mese.

Qui puoi trovare 4 simulatori dinamici professionali utilizzati da veri piloti per allenarsi, inclusi i 2 (3DOF) della Simulatori Giantruck, azienda leader in Italia, e i 2 (5DOF) della Prosimu, azienda francese conosciuta in tutto il mondo del simracing.

Simulife ti consente di guidare con tre monitor o con il visore VR HTC Vive Focus 3 per un’esperienza immersiva e coinvolgente. Ogni simulatore è dotato di attuatori che riproducono la sensazione iper-realistica del motore, del rollio, del beccheggio, dell’asperità dell’asfalto e dei cordoli. Inoltre, il quinto attuatore permette di percepire la perdita di trazione del veicolo, rendendo l’esperienza ancora più realistica.

Simulife è affiliata all’ente di promozione ASI (Associazione Sportive Italiane) e FIDE (Federazione Italiana Discipline Elettroniche). Una volta arrivati al centro di simulazione, per i nuovi partecipanti sarà necessaria una quota annuale di 5 euro per il tesseramento, che permetterà di scendere in pista e di partecipare a diversi eventi e campionati a livello nazionale dove si sfideranno piloti reali e virtuali.

Il centro si trova in viale Principe Umberto 49/a e ha un sito web dedicato, dove puoi trovare maggiori informazioni sui servizi offerti. Inoltre, puoi seguire Simulife anche sui social media, su Instagram.

Simulife è aperto dal martedì al giovedì e la domenica dalle 18 alle 23:00, mentre il venerdì e il sabato dalle 18 a mezzanotte. Se vuoi venire in orari diversi, è possibile organizzare sessioni extra orario con prenotazione anticipata.

Ricorda che le prenotazioni sono gradite in ogni caso, quindi non esitare a contattare Simulife su WhatsApp al numero 3513006542 per prenotare la tua esperienza di guida.