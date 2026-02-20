 Messina. Scurria candidato del centrodestra, la conferma dai partiti

Messina. Scurria candidato del centrodestra, la conferma dai partiti

Redazione

Messina. Scurria candidato del centrodestra, la conferma dai partiti

venerdì 20 Febbraio 2026 - 11:45

La notizia era nell'aria da giorni, ieri era stata anticipata dall'Ansa e ora è ufficiale

“Marcello Scurria è il candidato sindaco di Messina sostenuto dall’intera coalizione di centrodestra e dalle liste civiche che si riconoscono in un progetto condiviso di rilancio, sviluppo e rinascita della città”. Lo dichiarano i segretari regionali di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Grande Sicilia-Mpa e Democrazia Cristiana.

La notizia era nell’aria da giorni, ieri era stata anticipata dall’Ansa e ora è ufficiale.

“La decisione è presa dai leader locali della coalizione è stata ratificata in apertura del vertice regionale del centrodestra, durante un confronto unitario che ha portato a una scelta chiara e convinta, nel segno della coesione e della responsabilità” – proseguono i partiti di centrodestra.

Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa – di cui seguiranno ulteriori dettagli – che segnerà formalmente l’avvio della campagna elettorale in vista delle elezioni comunali in programma il 24 e 25 maggio.

“La candidatura di Scurria – concludono – rappresenta la sintesi di un percorso politico fondato su competenza, visione e concretezza, con l’obiettivo di offrire a Messina un’amministrazione solida e capace di affrontare le sfide future”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Ciclone Harry, Schifani domani a S. Teresa per il via ai lavori di difesa costiera
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED