Messina. Scurria candidato del centrodestra, la conferma dai partiti

La notizia era nell'aria da giorni, ieri era stata anticipata dall'Ansa e ora è ufficiale

“Marcello Scurria è il candidato sindaco di Messina sostenuto dall’intera coalizione di centrodestra e dalle liste civiche che si riconoscono in un progetto condiviso di rilancio, sviluppo e rinascita della città”. Lo dichiarano i segretari regionali di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Grande Sicilia-Mpa e Democrazia Cristiana.

“La decisione è presa dai leader locali della coalizione è stata ratificata in apertura del vertice regionale del centrodestra, durante un confronto unitario che ha portato a una scelta chiara e convinta, nel segno della coesione e della responsabilità” – proseguono i partiti di centrodestra.

Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa – di cui seguiranno ulteriori dettagli – che segnerà formalmente l’avvio della campagna elettorale in vista delle elezioni comunali in programma il 24 e 25 maggio.

“La candidatura di Scurria – concludono – rappresenta la sintesi di un percorso politico fondato su competenza, visione e concretezza, con l’obiettivo di offrire a Messina un’amministrazione solida e capace di affrontare le sfide future”.