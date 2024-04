Siracusano: “Dai no ponte terrorismo psicologico sugli espropri”

Lo ha sostenuto la sottosegretaria oggi a Piazza Cairoli, avviando la campagna di tesseramento di Forza Italia in vista delle Europee

MESSINA – Parte la campagna di tesseramento di Forza Italia e l’obiettivo è crescere alle prossime Europee. Per l’occasione, stamattina la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano, deputata messinese, era a Piazza Cairoli per inaugurare la campagna. “La presenza di Forza Italia – ha evidenziato Siracusano – è legata a valori europeisti, moderati, liberali, cristiani, atlantisti ed è quindi fondamentale. La preferenza a Fi è un voto utile”. In più, domina il tema ponte e la sottosegretaria sostiene che “sugli espropri i movimenti fanno terrorismo psicologico. Verrà fatto tutto nei tempi giusti, con importanti indennizzi'”.

Con Siracusano, c’erano il coordinatore cittadino di Forza Italia Barbera, la coordinatrice provinciale Bernadette Grasso, il deputato Tommaso Calderone e Maria Fernanda Gervasi coordinatrice dei giovani azzurri di Messina (tutti nella foto).

Sottolinea la parlamentare: “Per la realizzazione del ponte sullo Stretto è stata avviata la fase degli espropri che ha destabilizzato la popolazione anche perché i movimenti No ponte hanno fatto terrorismo. Sono stati aperti gli sporteli informativi e verrà fatto tutto nei tempi giusti, non è che la gente dovrà andare subito via il primo giorno dell’avvio dei cantieri. Verranno corrisposti importanti indennizzi sulle prime case e anche sulle seconde case saranno risarcimenti corretti. Verrà valutata – continua Siracusano – ogni situazione particolare dalla società Stretto di Messina, è chiaro che sarà doloroso per chi perde la propria casa, ma la legge prevede che l’interesse pubblico prevalga su quello privato. Il ponte sullo Stretto servirà per lo sviluppo di un intero territorio. Il sacrificio di qualcuno servirà per il rilancio di un’intera comunità. Nessuno ci credeva alla realizzazione del Ponte, come nessuno credeva al risanamento, portato avanti in Parlamento”. (Fonte Ansa).

