“Skibidì”: la mostra di Giuseppe Sinaguglia allo studio Cocco Arte Contemporanea  - Tempostretto

Inaugurata sabato 8 ottobre ore 18.00, l’esposizione resterà in corso fino al 9 Novemebre 2022

Sabato 8 Ottobre, alle ore 18.00, dopo un periodo di assenza, lo studio d’arte Cocco Arte Contemporanea (via F.Todaro,22-Messina) riparte con “Skibidì”, mostra personale di Giuseppe Sinaguglia.

L’esposizione resterà in corso fino al 9 Novemebre 2022, dalle 18.00 alle 20.15. L’ingresso è gratuito.

L’intelligente ironia di Skibidì

“Skibidì” è una selezione di lavori (di medio e piccolo formato) realizzati principalmente con pastello ad olio su carta dall’artista Giuseppe Sinaguglia.

Un viaggio visivo, il cui titolo (riferendosi ad un meme, casuale e di gioco, comparso per caso, anni fa, sulla piattaforma Youtube) ne suggerisce la chiave di lettura: l’ironia. Quella che, con intelligenza, da sempre definisce la poetica di Giuseppe.

Un percorso a tappe, apparentemente distinte ma, invece, unite dal tratto e dallo sguardo unici di questo artista sui generis con cui, da tempo, Cocco Arte Contemporanea collabora.

Il gioco

Il gioco, quindi, è uno degli obiettivi che si pone questo progetto espositivo.

Ci si potrà immergere tra personaggi, usi e costumi egiziani, disegnati attraverso la caricatura (una delle tecniche spesso scelte da Sinaguglia) conosciuti dall’artista in una delle sue esperienze più importanti come architetto (sua prima professione). Ma ci si potrà anche divertire con il calco di altri soggetti, questa volta da lui incontrati nella sua immaginazione.

Umanità donata

“Ciò che colpisce, in entrambi i casi, è l’umanità accolta ed a noi donata. A testimonianza del fatto che Giuseppe non ha mai messo da parte il suo lato sensibile ed empatico che gli permette di essere, ormai da tempo, un punto di riferimento tra gli artisti emergenti siciliani; sia per i curatori d’arte che per il pubblico” dichiara la direttrice e curatrice di Cocco Arte Contemporanea, Laura Faranda.

COCCO ARTE CONTEMPORANEA presenta

“Skibidì“

Mostra personale di Giuseppe Sinaguglia

A cura di Laura Faranda (Direttore e curatrice di Cocco Arte Contemporanea . Studio d’arte-)

Catalogo in esposizione. Stampato ed edito da Di Nicolò Edizioni.

Testi: Laura Faranda, Giovanni Zambito