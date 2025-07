Sky Calciomercato l’Originale” sbarca a Reggio, cinque serate tra calcio, spettacolo e territorio

Bonan: “questo programma funziona tanto quando siamo fortemente convinti di quello che facciamo e fortemente integrati con il territorio che ci circonda"

REGGIO CALABRIA – E’ andata in scena ieri sera dall’Arena ‘Ciccio Franco’, la prima serata di Sky ‘Calciomercato l’originale’, il fortunato ed apprezzato format televisivo che terminerà venerdì sera. La squadra di giornalisti e commentatori del calcio, capitanata da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, guiderà il pubblico di Reggio Calabria, in diretta nazionale alla scoperta delle ultime novità di calciomercato. Ogni sera, per cinque sere, all’Arena dello Stretto, dalle 23.00 alle 24.00, l’area metropolitana reggina sarà la protagonista non solo nel calcio, ma anche per mettere in mostra il meglio del proprio territorio in termini di natura, arte, cultura ed enogastronomia.

La squadra di Sky Calciomercato capitanata da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, ha annunciato anche gli altri ospiti che animeranno le cinque serate: Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi, Valery Bojinov, Lorenzo Minotti, Alessandro Lucarelli, Massimo Marianella, Paolo Condò, Stefano De Grandis, Marco Bucciantini, Aldo Serena, Veronica Baldaccini e non solo.

Protagonista dell’ennesimo grande evento, che torna a calcare il palcoscenico reggino dopo lo straordinario successo dello scorso anno, sarà ancora una volta il territorio. Il team capitanato da Alessandro Bonan visiterà infatti, durante le giornate, fino al18 luglio, alcuni tra i luoghi più caratteristici ed iconici del territorio metropolitano. La trasmissione racconterà, tra un aggiornamento sportivo ed una bomba di calciomercato, il meglio delle eccellenze reggine, continuando a percorrere la strada intrapresa lo scorso anno, che ha avuto il merito di mostrare ad un vastissimo pubblico di appassionati, attraverso il canale più amato dagli sportivi, ma anche attraverso i social, i luoghi più belli dell’area metropolitana. Dal Tirreno allo Jonio, dai borghi più caratteristici fino ai quartieri del capoluogo, Sky racconterà le bellezze metropolitane, dando voce ad un popolo storicamente appassionato di calcio, anche d’estate!

“Sarà una bella vetrina per la città, e questo è stato dimostrato già l’anno scorso, con un evento che non soltanto ha riempito tutte le sere l’arena Ciccio Franco, ma ha acconsentito anche di dare un’immagine straordinaria della nostra città e del nostro comprensorio metropolitano”. Così il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà che ha aggiunto: “Ci siamo fatti conoscere a chi non ci conosceva, ma penso che abbiamo fatto riscoprire ai reggini una terra e dei luoghi che vanno amati.

Sono concetti che a volte diamo per scontati, ma non è così. Abbiamo quindi deciso di rinnovare questo l’accordo con con Sky ‘Calciomercato’ perché è davvero una vetrina importante per il territorio. Quest’anno faremo vedere luoghi diversi e siamo convinti che la resa, in termini di ritorno di immagine, di popolarità, di visibilità e conoscibilità del nostro territorio, sarà eccezionale”

Per Alessandro Bonan: “Questo programma funziona tanto quando siamo fortemente convinti di quello che facciamo e fortemente integrati con il territorio che ci circonda e con le persone che ci accolgono. Ecco perché, non credo di fare un torto agli altri, se dico che l’anno scorso Reggio Calabria abbiamo vissuto questa connessione in una maniera senza precedenti. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dall’accoglienza sia dalla parte istituzionale, dal Comune, Città metropolitana, ma soprattutto dall’affetto delle persone. Ero già stato a Reggio Calabria un po’ per lavoro, anche per vacanza, però non avrei mai immaginato che c’era tutta questa attenzione nei confronti di Sky e della nostra trasmissione. Per noi è veramente un piacere tornare, è quasi esaltante pensare di concludere questa prima parte di Calciomercato in un posto bello come questo, perché Reggio Calabria è bellissima e voi siete un bel popolo”.

Fayna ha evidenziato che “lo sorso anno in cinque giorni siamo riusciti ad ambientarci bene, siamo passati dalla cultura, ai tanti musei, non solo i Bronzi di Riace, al bergamotto che è il prodotto che mi ha colpito di più, perché si possono fare tantissime cose, compresa la granita che amo particolarmente. Qui c’è un mare stupendo, il mio obiettivo, quest’anno è arrivare ad un’abbronzatura amaranto. Spero di scoprire posti altrettanto belli come quelli della passata edizione, ad esempio a Scilla”.

Gianluca Di Marzio :“Mi aspettavo questa accoglienza anche perché conosco la Calabria e l’affetto delle persone, forse un po’ meno i miei colleghi che poi sono stati travolti dall’affetto travolgente del pubblico all’Arena dello Stretto ma anche in ogni luogo che abbiamo visitato. Ricordo sempre ai miei capi le foto delle puntate reggine di ‘Calciomercato l’originale’, è stato qualcosa che non dimenticherò mai. Quindi appena ho saputo che saremmo tornati l’ho vissuto con lo stesso trasporto e sin dal nostro arrivo ci sono giunti molti messaggi che ci chiedevano dettagli sulle puntate di quest’anno”.