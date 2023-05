Slalom Rocca di Novara, Arresta vince a sorpresa la 28ª edizione - Tempostretto

Le condizioni meteo ribaltano il pronostico e regalano la vittoria al marsalese, sul podio anche Puglisi e Venanzio

Colpo di scena al 28° Slalom Rocca di Novara: il trapanese di Marsala, Salvatore Arresta, alla guida della Gloria B8 ha trionfato col punteggio di 142,33 nella gara organizzata dalla Top Competition, valida come terzo round del Campionato Italiano e Siciliano. Al secondo posto il catanese di Giarre Michele Puglisi su Radical SR4 1600 che ha chiuso col punteggio di 143,97 risultando il migliore dei piloti iscritti al Tricolore e terzo il campano Salvatore Venanzio anche lui su Radical che ha siglato 144,36.

Quarto è risultato Girolamo Ingardia, anche lui autore di una buona prova, ma che non gli ha consentito la gioia del podio, mentre quinto, l’esperto Gianluca Vinaccia che non ha potuto sfruttare al meglio la potenza del suo 2000c.c Honda. Sesta piazza in rimonta per Gianluca Miccio, su Radical SR4 Suzuki, dopo essere incappato in una penalità durante la prima manche. Settimo e Ottavo Domenico De Gregorio e Giuseppe Bellini anche loro al volante delle apprezzate biposto inglese. Chiudono la top ten Antonino Di Matteo su Gloria C8 e Alfredo Giamboi, ottimo primo di gruppo Slalom Speciale, su Fiat X 1/9.

Il racconto della gara

Risultato assolutamente imprevedibile, a causa delle condizioni meteo variabili che hanno interessato la zona dei Peloritani sin dalle prime battute della gara. Tra i piloti nessuna strategia: c’è stata grande competizione per mettere al sicuro il risultato già dall’inizio. Puglisi ha firmato il miglior tempo della prima manche con Venanzio subito dietro e terzo l’altro marsalese Girolamo Ingardia, anche lui su Glorìa. Alle loro spalle il veterano Luigi Vinaccia su Osella Pa 9/90 e quinto, fino a quel momento, Salvatore Arresta.

Nel momento clou della seconda manche una leggera pioggia durata pochi minuti ha rimescolato le carte, con Arresta che ha segnato il miglior tempo, grazie ad un prestazione davvero entusiasmante e gli altri che hanno completato il percorso evitando rischi che avrebbero compromesso l’esito della gara. Molti hanno preferito evitare di cimentarsi nella terza manche nella quale l’asfalto ormai era poco praticabile, dati gli assetti iniziali configurati.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Arresta durante la premiazione ha dichiarato: “Sono felice per questo successo il mio primo in una gara valida anche per il Campionato Italiano. Ho azzeccato la scelta di gomme e ho potuto dare la zampata vincente”.

Puglisi soddisfatto per il risultato ottenuto a sua volta a così commentato la sua prestazione: “Per me erano importante i punti tricolore e quindi va bene così , non valeva la pena rischiare di compromettere tutto quando ormai pioveva”.

Venanzio ha dichiarato: “È andata così, ogni gara fa storia a se. Sono comunque primo in campionato , ma siamo solo all’inizio e i conti si fanno alla fine”.

