 "Smart Re-Generation": il progetto contro povertà educativa e dispersione scolastica

“Smart Re-Generation”: il progetto contro povertà educativa e dispersione scolastica

Giuseppe Fontana

“Smart Re-Generation”: il progetto contro povertà educativa e dispersione scolastica

lunedì 09 Marzo 2026 - 10:30

L'iniziativa di Hit et Nunc, sostenuta dalla Regione Siciliana, stasera a Forte Petrazza: cos'è e come si articolerà

MESSINA – Forte Petrazza sarà la cornice di un’iniziativa dall’alto valore sociale, un evento dal titolo “Smart Re-Generation – Trame di comunità”. Si tratta del progetto promosso dall’associazione Hic et Nunc Aps, sostenuto dall’assessorato alla Famiglia, alle Politiche sociali e al Lavoro della Regione Siciliana.

L’appuntamento a Forte Petrazza

Dalle 19.30 di oggi, lunedì 9 marzo 2026, tra video e confronti attivi si darà spazio a temi fondamentali per il futuro della città e della provincia di Messina, così come di tutto il Sud Italia. Il progetto “Smart Re-Generation”, infatti, nasce con l’ambizioso obiettivo di contrastare la povertà educativa, la dispersione scolastica e il fenomeno dei neet (quei giovani tra i 15 e i 34 anni che non lavorano né studiano).

Come si articolerà la serata? Dopo l’accoglienza sarà proiettato un video emozionale in cui sarà spiegato il progetto. Poi alle 20 lo spazio “Network construction” che darà voce agli operatori, ai beneficiari e agli stakeholder, per condividere i traguardi raggiunti e le prospettive future. Mezz’ora più tardi, via al “Dialogo tra generazioni”, un confronto aperto tra genitori e figli sul tema “L’educazione che vogliamo”, per rimettere al centro i bisogni dei giovani e la responsabilità educativa della comunità.

Hit et Nunc: “A Messina la povertà educativa è un problema”

La serata proseguirà alle 21:30 con una Cena di comunità, un momento conviviale pensato per consolidare i legami tra le reti e alimentare nuovi processi di aggregazione. I responsabili di Hit et Nunc Aps hanno spiegato: “Con Smart Re-Generation vogliamo ricucire le trame del nostro tessuto sociale a partire dai processi educativi. A Messina c’è un’evidente problema di povertà educativa che deve essere affrontato in modo mirato e aggregando tutti i soggetti interessati, affinché spazi e luoghi possano nuovamente ritornare a essere fruibili dai giovani che hanno bisogno di incontrare adulti in grado di far loro proposte credibili in grado di sostenerli nel processo di crescita educativo e umano”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
A Viagrande sta “sbocciando” il parco di tulipani più grande del Sud Italia
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED