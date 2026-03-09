“Smart Re-Generation”: il progetto contro povertà educativa e dispersione scolastica

L'iniziativa di Hit et Nunc, sostenuta dalla Regione Siciliana, stasera a Forte Petrazza: cos'è e come si articolerà

MESSINA – Forte Petrazza sarà la cornice di un’iniziativa dall’alto valore sociale, un evento dal titolo “Smart Re-Generation – Trame di comunità”. Si tratta del progetto promosso dall’associazione Hic et Nunc Aps, sostenuto dall’assessorato alla Famiglia, alle Politiche sociali e al Lavoro della Regione Siciliana.

L’appuntamento a Forte Petrazza

Dalle 19.30 di oggi, lunedì 9 marzo 2026, tra video e confronti attivi si darà spazio a temi fondamentali per il futuro della città e della provincia di Messina, così come di tutto il Sud Italia. Il progetto “Smart Re-Generation”, infatti, nasce con l’ambizioso obiettivo di contrastare la povertà educativa, la dispersione scolastica e il fenomeno dei neet (quei giovani tra i 15 e i 34 anni che non lavorano né studiano).

Come si articolerà la serata? Dopo l’accoglienza sarà proiettato un video emozionale in cui sarà spiegato il progetto. Poi alle 20 lo spazio “Network construction” che darà voce agli operatori, ai beneficiari e agli stakeholder, per condividere i traguardi raggiunti e le prospettive future. Mezz’ora più tardi, via al “Dialogo tra generazioni”, un confronto aperto tra genitori e figli sul tema “L’educazione che vogliamo”, per rimettere al centro i bisogni dei giovani e la responsabilità educativa della comunità.

Hit et Nunc: “A Messina la povertà educativa è un problema”

La serata proseguirà alle 21:30 con una Cena di comunità, un momento conviviale pensato per consolidare i legami tra le reti e alimentare nuovi processi di aggregazione. I responsabili di Hit et Nunc Aps hanno spiegato: “Con Smart Re-Generation vogliamo ricucire le trame del nostro tessuto sociale a partire dai processi educativi. A Messina c’è un’evidente problema di povertà educativa che deve essere affrontato in modo mirato e aggregando tutti i soggetti interessati, affinché spazi e luoghi possano nuovamente ritornare a essere fruibili dai giovani che hanno bisogno di incontrare adulti in grado di far loro proposte credibili in grado di sostenerli nel processo di crescita educativo e umano”.