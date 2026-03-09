B Interregionale, Basket School Messina crolla nel finale a Barcellona

Sconfitta amarissima in quel del PalAlberti nella 23ª giornata di campionato, gli scolari conduceva 72-81 a due minuti dalla fine

Una EcoJump Messina Basket School brillante, intensa e capace di condurre a lungo la partita esce sconfitta dal parquet del Barcellona per 87-83 al termine di un derby vibrante e carico di tensione. I giallorossi hanno giocato una gara di altissimo livello per oltre 35’, arrivando anche sul +9 nel quarto periodo, prima di un blackout offensivo negli ultimi quattro minuti, caratterizzato da conclusioni aperte non concretizzate.

Nel finale, molto caldo, non mancano le polemiche per alcune decisioni arbitrali della coppia Filesi, contestata a lungo con forza da panchina e pubblico barcellonese, che ha finito per condizionare gli ultimi possessi della gara. A Messina non bastano i 25 punti di Marinelli, autore di una prova eccellente, ma sfortunato protagonista nel possesso che indirizza la sfida, e altri quattro uomini in doppia cifra.

La classifica vede ora le tre messinesi di nuovo appaiate. Barcellona grazie a questa vittoria infatti sale a quota 22 punti dove resta ferma Messina a anche la Svincolati Milazzo che non ha disputato alcuna partita in quanto osservava il proprio turno di riposo. In testa alla classifica vincono le tre Matera, Reggio Calabria e Ragusa. Si ingolfa la zona playoff con le ultime della classe, Rende-Mola-Bari, che hanno tutte e tre perso.

Barcellona – Basket School Messina 87-83

L’avvio è equilibrato. Due liberi di Cessel aprono la gara, con Busco che replica immediatamente. Sebatianelli e Chakir muovono il punteggio, ma proprio il lungo messinese è costretto a fare i conti con due falli dopo appena 1’26”. Cessel continua a colpire, catturando già quattro rimbalzi offensivi e firmando più volte il canestro nel duello tra lunghi. Sebatianelli porta Barcellona sul 12-6 e costringe Sidoti al timeout dopo poco più di tre minuti. Messina reagisce con Beltadze e i liberi di Vinciguerra, che poi trova anche il canestro da sotto. Malkic e Aguzzoli tengono alto il ritmo, mentre Chakir dalla lunetta riporta Messina sul 17-14 a metà periodo. Malkic firma la seconda tripla consecutiva, Warden risponde con un long two e Cessel commette il secondo fallo. Busco e Chakir sono perfetti ai liberi per il 22-20, poi lo stesso Busco ruba palla e segna. Marinelli rileva Beltadze, Chakir impatta e Warden firma il sorpasso dalla lunetta. Nel finale di quarto Okereke e Marinelli fissano il 28-28.

Il secondo periodo si apre con il gioco da tre punti di Okereke e con i liberi di Di Marzio che spingono avanti Barcellona. Dopo due minuti senza canestri messinesi, è Beltadze a sbloccare la EcoJump per il 35-30. La gara entra però in una fase molto nervosa, con alcune decisioni contestate dei fratelli Filesi, tra cui un antisportivo a Beltadze che consente ai padroni di casa di allungare sul 39-30. Messina però reagisce con carattere. Il georgiano continua a incidere in attacco, Vinciguerra accorcia, ma Galipò segna dopo una serie di quattro rimbalzi offensivi consecutivi. Marinelli trova due canestri per il 40-39 a 3’46”. Sebatianelli e Iannicelli pungono, ma l’antisportivo di Fraga su Marinelli cambia l’inerzia: il play messinese segna dalla lunetta e poi infila anche la tripla del 43-46, completando un break di 4-16. Un libero di Aguzzoli chiude il primo tempo sul 44-46.

Al rientro dagli spogliatoi la EcoJump Messina continua a giocare con grande personalità. Malkic, Vinciguerra e Beltadze firmano i primi punti del terzo quarto, con Marinelli che allunga fino al 48-52. Beltadze commette il terzo fallo e Barcellona resta agganciata con i liberi di Cessel. Tornato in campo Chakir, Marinelli colpisce ancora da tre per il 52-58, ma Fraga replica immediatamente. Marinelli continua a essere immarcabile dall’arco e la partita diventa spettacolare: Dancetovic trova la tripla, il PalAlberti alza il volume e ogni possesso pesa. Busco mette un libero, Marinelli continua a guidare l’attacco messinese mentre Aguzzoli segna due liberi. Chakir firma il 61-65 quando mancano 90”. Tecnico alla panchina di casa, Vinciguerra non sbaglia, Dancetovic segna ancora e il terzo quarto si chiude sul 63-68.

Nell’ultimo periodo la gara resta apertissima. Sebatianelli e Dancetovic riportano subito in parità Barcellona, ma Vinciguerra risponde con una tripla pesantissima. Sebatianelli segna ancora, Warden completa un gioco da tre punti per il 70-74 e Busco spinge Messina fino al +6 a sette minuti dalla fine. Marinelli firma la tripla del 72-79 dopo il 2/2 di Okereke e la Basket School sembra avere in mano l’inerzia della gara. Fraga commette il quinto fallo e Vinciguerra allunga fino al 72-81. Da quel momento però la squadra di Sidoti si inceppa offensivamente. Dancetovic segna tre canestri consecutivi e riporta Barcellona sul 78-81 a due minuti dalla fine. Sebatianelli pareggia, Marinelli risponde e Messina torna avanti. 45” al termine, Marinelli perde il possesso e commette antisportivo su Galipò, che nell’azione si “infortuna” e lascia il campo, ma rientrerà poco dopo la trasformazione dei liberi di Malkic. 2/2 e a 25″ dalla sirena il punteggio è sull’83 pari.

Nel finale succede di tutto. Chakir commette fallo su Sebatianelli che dalla lunetta firma l’85-83 completando un parziale di 13-2. Messina ha l’ultimo possesso per pareggiare o vincere: Warden prende la tripla, ma il tiro si stampa sul ferro. Aguzzoli fa 1/2 ai liberi per l’86-83. Nell’ultima azione arriva però un nuovo episodio contestato: Warden anticipato, ma per gli arbitri il possesso è di Barcellona. Busco protesta con veemenza e viene espulso per doppio tecnico, così i locali chiudono dalla lunetta per il definitivo 87-83.

Risultati 23ª giornata

Reggio Calabria – Corato 73-72

Brindisi – Monopoli 80-73

Castellaneta – Ragusa 97-100

Barcellona – Messina 87-83

Mola – Matera 74-88

Catanzaro – Bari 88-77

Molfetta – Rende 105 – 84

Riposava Svincolati Milazzo

Classifica girone F

Ragusa, Matera, Viola Reggio Calabria 32

Brindisi 30

Academy Catanzaro 26

Monopoli 24

Barcellona, Molfetta, Basket School Messina, Svincolati Milazzo 22

Corato, Castellaneta 18

Adria Bari 8

Mola, Rende 6