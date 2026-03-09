Fiamme nella scuola di Torre Faro, lezioni sospese

Area transennata per i rilievi: incerta la durata della chiusura per gli studenti

MESSINA – Un incendio è scoppiato alle prime luci dell’alba di oggi all’interno della scuola elementare di Torre Faro. L’episodio ha fatto scattare immediatamente l’allarme, portando alla chiusura totale del plesso e all’interruzione delle attività didattiche. Al momento non è possibile prevedere quando i bambini potranno tornare in aula, poiché la sospensione delle lezioni è stata disposta fino a data da destinarsi.

Verifiche tecniche e sicurezza nell’istituto

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza i locali interessati dal rogo. Insieme a loro, la Polizia Locale ha provveduto a delimitare l’intera area esterna della scuola, impedendo l’accesso per permettere le operazioni di controllo. I tecnici sono ora al lavoro per valutare l’entità dei danni strutturali e capire se il fumo e il calore abbiano compromesso l’agibilità delle aule o degli spazi comuni.

Incolumità e attesa per le famiglie

La priorità è garantire la totale sicurezza di studenti e personale prima di ipotizzare una riapertura. Al momento, le cause che hanno scatenato le fiamme sono sconosciute: ogni ipotesi, dal guasto elettrico all’atto doloso, è al vaglio. Per le famiglie si prospettano giorni di incertezza, in attesa di comunicazioni ufficiali sui tempi necessari per il ripristino della struttura e la ripresa della normale attività scolastica.